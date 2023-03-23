Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та добровольця Ярослава Мулявка

Піти на передову чоловік вирішив сам, не чекаючи виклику: «Якщо не я, заберуть когось іншого»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Мулявка.

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Наперндодні Нового року під Бахмутом на Донеччині загинув Ярослав Мулявка. 30-річний воїн з позивним Jango захищав Україну з перших днів війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії Ярослав записався до тероборони у Рокитному на Рівненщині, де проживав. Згодом підписав контракт і служив у військовій частині на кордоні з Білоруссю. Піти на передову вирішив сам, не чекаючи виклику: «Якщо не я, заберуть когось іншого».

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Він вивчився на аеророзвідника за декілька тижнів, і був одним із кращих у своїй команді.

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Ярослав Мулявка мужньо захищав Батьківщину фото з відкритих джерел

«У всьому, за що він брався, він був чесним, старанним, успішним. І скромним. Людиною слова. Був також на Майдані у його розпалі. Хотів жити у справедливій, вільній, безпечній країні і зробив для цього все. Коли ми пропонували шукати можливості спрямувати його звідти кудись інакше, сказав, що не може залишити хлопців. Був з ними до кінця. Разом вони і загинули. Кожного дня останнім часом обстріли були все ближче, але щоразу вони їхали на завдання в найгарячіші точки», – розповів брат загиблого.

У Ярослава залишилася дружина, батьки, брат і маленький племінник, якого він любив, але не встиг потримати на руках і стати його хресним батьком.

«А ще у нього були мрії, плани на майбутнє, – продовжує Вадим. – Ще до лютого він почав вивчати ІТ-технології, англійську! Ніколи не боявся роботи, просто брав і робив. З весни 2022 ми мали б шукати йому співбесіди та роботу, можливості для тих змін, до яких він йшов. Ярослав – найчесніша і найдобріша людина, яку я знав.»

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.