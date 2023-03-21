Парламент зменшив час дії військового контракту: що зміниться
Рішення підтримали 262 народні обранці
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні внесла зміни до закону щодо виконання військового обовʼязку та проходження служби (№8169). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення підтримали 262 народні обранці.
Що пропонується встановити
- Буде обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом
- Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом у ЗСУ або інших військових формуваннях.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень.
Коментарі — 0