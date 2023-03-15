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Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поранений воїн провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом (відео)
Андрій Цаплієнко / Telegram

Олексій Гордєєв харчувався крихтами та пив із калюж – схуд з 80 до 42 кг

Під час боїв під Бахмутом ЗСУ захопили позиції російських загарбників та знайшли у підвалі пораненого українського захисника Олексія Гордєєва. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

«Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти», – йдеться в повідомленні.

Харчувався Гордєєв крихтами – схуд з 80 до 42 кг. Пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача.

Зараз Олексій у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії, скоро переведуть до клініки у Києві.

Раніше Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута.

Теги: окупанти росія війна ЗСУ Бахмут

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