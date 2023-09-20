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Загинула від опіків унаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо військову психологиню Ольгу Тимошенко

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинула від опіків унаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо військову психологиню Ольгу Тимошенко
З березня 2019 року Ольга служила у Збройних Силах України
фото з відкритих джерел

Дівчина з дитинства мріяла про військову кар’єру, щоб продовжити родинну династію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ольгу Тимошенко.

Ольга Тимошенко була родом з Шепетівки на Хмельниччині. Служила, маючи звання старшого лейтенанта й спеціалізацію офіцера-психолога. 

27-річна Ольга Тимошенко померла 5 квіт­ня 2022 року у шпиталі внаслідок отриманих поранень у результаті ворожої атаки по Запоріжжю. Військова разом із побратимами перебувала в автомобілі, коли окупанти почали обстріл. За життя Ольги боролися медики госпіталю в Запоріжжі. Прощання із захисницею відбулося 8 квітня, у Шепетівці.

Захисниця з Хмельниччини Ольга Тимошенко
Захисниця з Хмельниччини Ольга Тимошенко
фото з відкритих джерел

У лікарні Ольга зустріла своє 27-річчя, а дома на неї чекала мати, батько та молодша сестра. Дівчина ще зі шкільної парти хотіла продовжити військову династію, вступила і закінчила університет Григорія Сковороди в Переяславі, паралельно навчалась у військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка. Присвятила себе військовій службі, стала професійним військовим психологом. На військову службу була призвана у березні 2019 року. 

«Розумна, ввічлива, справжній професіонал, завжди знаходила спільну мову, свій власний підхід до кожного військовослужбовця. Вона була щирою, справжньою, відкритою, до Олі тягнулися колеги по службі, її цінували командири, поважали й любили підлеглі», – написали у 19-й окремій ракетній бригаді «Свята Варвара».

З початку відкритого широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, разом з побратимами Ольга була однією із перших, хто став на збройний захист України. Її підрозділ неодноразово героїчно завдавав вогневого ураження ворожим військам, уміло виконував бойові завдання.

«Ольга Тимошенко прибула до нашої військової частини одразу після закінчення у 2019 році військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До цього вона вже мала диплом політологині, який здобула в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Розумна, ввічлива, справжній професіонал, завжди знаходила спільну мову, свій власний підхід до кожного військовослужбовця. Вона була щирою, справжньою, відкритою, до Олі тягнулися колеги по службі, її цінували командири, поважали й любили підлеглі», – розповів про загиблу посестру капітан Олексій Наконечний.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять війна смерть Хмельниччина

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