Хвилина мовчання: згадаймо 20-річну бойову медикиню Анастасію Івлєву з Херсона

Анастасія навчала військових першій медичній допомозі, а потім вирушила для виконання бойових завдань на передову

Під час повномасштабного російського вторгнення рідне місто дівчини було окуповане: вона займалася волонтерською допомогою, допомагала цивільним

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анастасію Івлєву.

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Бойова медикиня Анастасія Івлєва загинула 9 травня 2023 року внаслідок ворожого ракетного удару, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Їй було 20 років.

Анастасія Івлєва загинула у молодому віці фото з відкритих джерел

Анастасія народилася і жила у місті Херсон. Закінчила Херсонський базовий медичний фаховий коледж. Потім вступила до Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Захоплювалась музикою, театральним мистецтвом, любила ходити в походи.

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Під час повномасштабного російського вторгнення рідне місто дівчини було окуповане. Певний час вона займалася волонтерською допомогою, допомагала цивільним. Анастасія розвозила з друзями ліки, продукти та іграшки для дітей, яких евакуювали з сіл області.

Згодом виїхала до Києва та приєдналася до лав Збройних сил України. Навчала військових першій медичній допомозі, а потім вирушила для виконання бойових завдань на передову.

«Настя – та людина, якою пишаються всі. Друзі, родичі, знайомі. З наймолодшого віку вона не сиділа на місці. Займалась музикою, у школі й коледжі була активісткою.

Будучи в окупації, Настя волонтерила, допомагала нужденним. Виїхавши з окупації, працювала в Києві й пішла служити. Після обстрілу Херсона залишилась без домівки, але й тут взяла все у свої тендітні руки, приїхала до рідного міста та евакуювала поранених військових.

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Після Київської області поїхала служити бойовим медиком під Донецьку область, де залишилась назавжди 20-річною захисницею.

Я люблю тебе, Настю. Дякую тобі, моя геройка», – написала близька подруга загиблої Марія.

фото: Меморіал

Тіло Анастасії кремували в Києві. Прах поховали на кладовищі Геологів у Херсоні.

У дівчини залишилися мама, бабуся, брат, друзі.

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