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Окупанти атакували Суми: є влучання у багатоповерхівку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти атакували Суми: є влучання у багатоповерхівку (фото)
Росіяни атакували Суми безпілотниками
фото: Кордон.медіа

У Сумах є постраждалі через російську атаку

Увечері, 1 листопада, Росія атакувала безпілотником багатоповерхівку у Сумах. Внаслідок чого п'ятеро людей постраждало. Про це повідомляє Суспільне.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар зауважив, що на місці влучання працюють всі служби.

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1 листопада Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах
фото: Кордон.медіа

Також через російську атаку 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Філія «Газмережі» зауважила, що це два багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту.

Також російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.

Теги: росія Суми війна українці Україна безпілотник поранення росіяни

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