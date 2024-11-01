Окупанти атакували Суми: є влучання у багатоповерхівку (фото)

У Сумах є постраждалі через російську атаку

Увечері, 1 листопада, Росія атакувала безпілотником багатоповерхівку у Сумах. Внаслідок чого п'ятеро людей постраждало. Про це повідомляє Суспільне.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар зауважив, що на місці влучання працюють всі служби.

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1 листопада Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах фото: Кордон.медіа

Також через російську атаку 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Філія «Газмережі» зауважила, що це два багатоквартирні будинки.

У Сумах ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Проводиться рятувальна операція pic.twitter.com/1fXSSPAVXc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2024

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту.

Також російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.