Індонезія та Росія почали перші в історії спільні військово-морські навчання

Військові навчання проходитимуть впродовж п'яти днів у Яванському морі, а також на території військово-морської бази Сурабая

П'ятиденні військово-морські навчання між Індонезією та Росією стартували на базі Сурабая та в Яванському морі. росія направила три корвети, танкер і буксир для участі у спільних маневрах. Про це повідомляэ Maluku Terkini.

Повідомляється, що загін військових кораблів тихоокеанського флоту Росії увійшов в індонезійський порт Сурабая для початку спільних з Індонезією, військово-морських навчань, які пройдуть в Яванському морі.

За даними ВМС Індонезії, Росія направила три корвети, танкер і буксир. До складу загону увійшли корвети Тихоокеанського флоту «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» та судно забезпечення «Печенга».

Військові навчання проходитимуть впродовж п'яти днів у Яванському морі, а також на території військово-морської бази Сурабая.

Нагадаємо, у Латвії з 1 по 14 листопада проходять перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії. У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.