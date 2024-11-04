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Індонезія та Росія почали перші в історії спільні військово-морські навчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Індонезія та Росія почали перші в історії спільні військово-морські навчання
До складу загону увійшли корвети Тихоокеанського флоту «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» та судно забезпечення «Печенга»
фото: РИА Новости

Військові навчання проходитимуть впродовж п'яти днів у Яванському морі, а також на території військово-морської бази Сурабая

П'ятиденні військово-морські навчання між Індонезією та Росією стартували на базі Сурабая та в Яванському морі. росія направила три корвети, танкер і буксир для участі у спільних маневрах. Про це повідомляэ Maluku Terkini.

Повідомляється, що загін військових кораблів тихоокеанського флоту Росії увійшов в індонезійський порт Сурабая для початку спільних з Індонезією, військово-морських навчань, які пройдуть в Яванському морі.

За даними ВМС Індонезії, Росія направила три корвети, танкер і буксир. До складу загону увійшли корвети Тихоокеанського флоту «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» та судно забезпечення «Печенга».

Військові навчання проходитимуть впродовж п'яти днів у Яванському морі, а також на території військово-морської бази Сурабая.

Нагадаємо, у Латвії з 1 по 14 листопада проходять перші повномасштабні навчання багатонаціональної бригади НАТО Resolute Warrior 2024. Зазначається, що Resolute Warrior відбудуться в регіонах Відземе та Земгале, тобто на півночі та півдні Латвії.  У навчаннях під керівництвом багатонаціональної дивізії НАТО «Північ» візьмуть участь понад 3500 солдатів союзників, які продемонструють здатність бригади проводити операції, інтегруючи всі підлеглі та допоміжні підрозділи.

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Теги: росія військові навчання Індонезія

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