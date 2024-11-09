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Адміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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Адміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України – Reuters
Підрядники не братимуть участь у бойових діях в Україні
фото з відкритих джерел

Невелика кількість підрядників буде розташована далеко від лінії фронту

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту військової техніки, наданої Пентагоном. Про це інформує Reuters.

Представник США на умовах анонімності сказав, що невелика кількість підрядників буде розташована далеко від лінії фронту. Вони не братимуть участь у бойових діях, проте допоможуть гарантувати, що надане США обладнання «можна швидко відремонтувати у разі пошкодження та за потреби проводити технічне обслуговування».

Зазначається, що обмеження в минулому іноді сповільнювали ремонт і призводили до складнощів, оскільки США надали Києву складніші системи, як-от винищувачі F-16 і ППО Patriot.

За словами іншого чиновника, багато обладнання в країні не використовується, оскільки воно пошкоджене. Він додав, що американським військам не потрібно буде захищати підрядників в Україні, а такі питання, як безпека та зниження ризиків, будуть відповідальністю тих компаній, які укладуть контракти з Пентагоном.

Деякі оборонні підрядники США вже відвідували Україну в невеликій кількості в минулому, обслуговуючи озброєння, яке не надавалося Пентагоном.

Нагадаємо, США працюють над тим, щоб дати належну відповідь на розгортання військ КНДР біля кордону України. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми консультуємося з нашими партнерами з приводу належної відповіді на розгортання солдатів з Північної Кореї у Курській області», – зазначив Міллер.

Також він зауважив, що «відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США». 

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Теги: Адміністрація Президента ремонт озброєння безпека обмеження США війна Україна військова допомога

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