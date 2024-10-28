Сирський відзвітував про ситуацію на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад у Запорізькій області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. За його словами, на цій частині фронту ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

«У таких умовах наше головне завдання – посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони. З метою вжиття необхідних заходів та оперативного реагування була спланована моя робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні», – зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також зустрівся з командирами бригад. Вони детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

«Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним», – додав Сирський.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.