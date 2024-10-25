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Одна з областей посилює мобілізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Одна з областей посилює мобілізацію
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус: «На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації»
фото з відкритих джерел

Посилені заходи з мобілізації триватимуть у регіоні до перемоги України

Чернігівщина вживає заходів для посилення мобілізації. Про це під час брифінгу 24 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, передає «Суспільне Чернігів».

«На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення», – сказав глава регіону.

За словами Чауса, посилені заходи з мобілізації триватимуть до перемоги України.

«Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що в нас є армія, яка готова і буде давати відсіч», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.

Як повідомлялося, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Зазначимо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під мобілізацію підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Однак партнери хочуть зрозуміти, чому Україна не знижує мобілізаційний вік.

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Теги: війна Чернігівщина воєнний стан мобілізація військовозобов'язаний

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