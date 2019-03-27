Детектор-медіа: Головний ворог Порошенка завдає удару у відповідь. «1+1» звинуватив президента у всіх мислимих злодіяннях



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В «Українських сенсації» приготували передвиборний вінегрет, який назвали «50 відтінків Порошенка»

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Убийства, мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, подкуп избирателей или депутатов, незаконное обогащение, наркотрафик, торговля людьми — вот только небольшой список обвинений, которые предъявили «Украинские сенсации» Порошенко и его окружению в часовом выпуске от 24 марта 2019 года.

Самые тяжкие обвинения строятся на словах двух беглых бывших депутатов Молдовы и Украины, намеках и фантастических допущениях, остальное уже известно из расследований журналистов других СМИ. Но все это называется словом «суперэксклюзив», хотя в чем именно заключается эксклюзивность материала, остается неясным. Может, в тревожной музыке и начитке напряженным голосом? Может, в полном отсутствии связи между утверждениями? А может, в прогулке журналиста «Украинских сенсаций» по полю для гольфа вместе с Александром Онищенко?

Последний, кстати, — главный герой материала. Скачет на лошади через барьеры, щурится солнышку и любовно на камеру призывает Порошенко: «Жду тебя, твой Александр Онищенко». В материале на «1+1» сам Онищенко пребывает в уверенности, что Порошенко не выиграет президентские выборы и после проигрыша будет вынужден бежать в Испанию, где, по счастливому стечению обстоятельств, и проживает беглый депутат Онищенко. А журналисты «1+1», исходя из показанного ими «суперэксклюзива», очень стараются приблизить эту встречу.

Сначала они решили «ошарашить» зрителя фразой «такое не расскажут в телевизоре» — и сообщить о том, что Порошенко имел отношение к созданию Партии регионов. Затем — что впервые зрителям покажут войну «олигарха против олигарха» — и имели в виду не Коломойского, что было бы логично, а все того же Онищенко.

Который рассказывает все то же, что уже рассказывал «Стране.юа» в 2016 году — про якобы «лифт для кеша» в АП, про покупку голосов и должностей и т. д. Далее в фильме еще будет показана переписка, которую ранее уже публиковало «Слідство.info” — та самая, где миллион гривен называется книгой. И судя по тому, что журналист «1+1» спросил у Онищенко, «что такое книга», материал коллег под названием «Клуб книголюбов» он не читал. Не подготовился, значит.

Все эти рассказы Онищенко комментирует, например, Михаил Чаплыга, которого «1+1» скромно протитровали политологом — хотя «Бабель», например, называет его членом команды Тимошенко. Наверное, ребята из «Украинских сенсаций» не прочли и этот материал. Чаплыга, кстати, сообщает публике, что Порошенко обогатился в 88 раз. Похожая цифра возникла на российском сайте «Украина.ру» — в феврале там писали, что президент увеличил состояние в 80 раз; лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пошла дальше и называет еще одну цифру — 82. На других украинских ресурсах писали, что Порошенко обогатился в восемь раз. Не мудрено, что работающий на политического конкурента политолог Чаплыга совместил эти цифры — в этих восьмёрках и математик может запутаться, не то что политолог. Тем более что журналисты «Украинских сенсаций» констатируют: «Никто не может дать объективную оценку доходам Порошенко, которые на самом деле выросли». Ну раз никто не может, но они все равно выросли, имеет ли значение в 8 или 88 раз?

Дальше в программе перешли к клубничке — потому что зритель от цифр легко утомляется, а как говорил в интервью «Медиасапиенсу» креативный продюсер «Украинских сенсаций» Александр Дубинский, именно зритель является заказчиком всего, что показывает канал. И чтобы зрителю не было ни в коем случае скучно, журналисты «Украинских сенсаций» нашли ему Ренато Усатого. Кстати, вероятно, тот же Дубинский и нашел — он публиковал на своем сайте «Ад» материал о «молдавском бизнесе» Порошенко еще в июле прошлого года. К тому моменту Ренато Усатый, бывший молдавский депутат, ныне проживающий в России, уже год как ходил по российским каналам и рассказывал о «криминальном молдавском прошлом Порошенко». Например, вот здесь Усатый на канале «Россия 24» анонсирует свои разоблачения Порошенко 18 сентября 2017 года. А здесь 22 сентября 2017 года дает развернутое интервью, в котором показывает бумаги, якобы доказывающие причастность Порошенко к преступлениям — фрагменты этого самого видео, разумеется, без указания источника, использовали «Украинские сенсации». Не упомянули в программе «1+1» и то, что «депутат в изгнании» пребывает на территории России.

Почти два года назад Усатый все это донес до российского зрителя, и в СМИ РФ тогда писали о том, что «Порошенко управляют из Молдовы». Поскольку Усатый заявлял, что якобы Порошенко шантажируют из Молдовы уголовными делами, суть которых не очень ясна, но подводит зрителя к мысли, что Президент Украины причастен к заказным убийствам, в том числе собственного старшего брата. Сейчас, после того, как все это повторили в «Украинских сенсациях», российские СМИ по второму кругу публикуют об этом новости — только теперь ссылаются не на какого-то депутата Усатого, который сбежал из Молдовы в Россию из-за криминального преследования, а на «украинские СМИ». Согласитесь, так гораздо убедительнее.

После этой истории про якобы убийство брата программа «Украинские сенсации» превратилась в совершеннейшую фантасмагорию. Смешались в ней кони, люди, Онищенко, черный нал, нацбанк и наркотрафик, проституция и Густав Климт.

Так, в программе сообщили, что теперь суды Британии и Кипра рассматривают дела, фигурантами которого являются люди из окружения Порошенко — например, сын одного из руководителей корпорации «Рошен». Ему, как утверждает «1+1», инкриминируют способствование проституции, наркотрафик, отмывание денег и мошенничество. Другое дело якобы касается самого Порошенко, Гладковского и других фигурантов — и речь идет об уклонении от налогов. Ни в программе, ни в новости, которую сделали на основании программы журналисты УНИАН, также принадлежащего Игорю Коломойскому, подробности этих дел не разъясняются — как, впрочем, и ответственность Порошенко за сына его друга. Хотя, конечно, мы знаем о другом сыне друга Порошенко, — так что иногда связь все-таки есть. Но авторы «Украинских сенсаций» не утруждали себя объяснениями и даже просто логическими связями. И потому перешли к следующему эпизоду своей феерии: к истории про наличность, которую, мол, уничтожает Нацбанк. Зрителям рассказали, что Нацбанк в прошлом году якобы уничтожил 46 миллиардов гривен — речь идет о ветхих купюрах. Далее возникла история про то, как студенты за небольшой процент обналичивают огромные суммы — до полмиллиона в день, а далее история про то, что штабы собираются покупать электорат за наличность. Ни одного прямого обвинения в том, что по приказу Порошенко якобы ветхие купюры списали, а теперь за них покупают избирателей, в программе нет. Но зрителю всячески на это намекают. Одни «эксперты» рассказывают, что 46 миллиардов — это очень много и так не должно быть, другие — что никто не видел, как их уничтожают, третьи говорят о подкупе избирателей за наличные. Правда, «эксперты» не указали, что в 2017 году было уничтожено 50 576,7 млн гривен, то есть даже больше — но тогда почему-то никого не беспокоили эти никем не виденные бумажки. Зато теперь у зрителей тревожно спрашивают, знают ли они наверняка, что купюры уничтожили? Ведь никто этого не видел! Попробуйте, поспорьте с таким аргументом.

Но самый сильный аргумент в программе — это история о якобы тесном сотрудничестве Порошенко и Медведчука. Которую, как и все остальное, нельзя исключать и нельзя доказать. Напрягаться, как, например, «Наши гроші», полгода проверявшие и перепроверявшие свои доказательства схем в «Укроборонпроме», сотрудники «Украинских сенсаций» не стали. И поэтому, рассказывая о связи Порошенко и Медведчука, они сообщили зрителям: «Во-первых, они давно знакомы». До «во-вторых» дело не дошло: все доказательства сводились к очевидному факту знакомства Порошенко и Медведчука. Впрочем, один реальный факт зрителям все-таки назвали: это история того, как с помощью решения украинского суда Медведчук получил в собственность один очень привлекательный актив. Об этой истории подробно писал Сергей Лещенко. Но в программе ее свели буквально к двум предложениям, поэтому понять, в чем конкретно заключается помощь Порошенко Медведчуку, совершенно невозможно.

Естественно, что на «1+1» вспомнили панамские офшоры и иловайский котел (эту историю позаимствовали у того же «Слідство info»), и отдых на Мальдивах, и опять, сделав круг, вернулись к загорающему в Испании Онищенко. А он — к испанским активам Порошенко, который якобы скупает на «отмытые деньги картины» — тут зрителям показали портрет Адели Блох-Бауэр работы Климта, который находится в Новой галерее в Нью-Йорке. Ее, наверное, выбрали для того, чтобы ярче продемонстрировать дороговизну картин, которые якобы скупает Порошенко — картина ведь золотая. Онищенко продолжал вещать, заявляя, что «посол Испании» помогает Порошенко вывозить его ценности за границу — из заявления не понятно, имел в виду Онищенко посла Испании в Украине или посла Украины в Испании, но это и не важно же, правда? В любом случае, «вся недвижимость Порошенко записана на Ольгу Петровскую», — заявил Онищенко. Видимо, перепутал имена — в 2018 году он вместе с Андреем Портновым проводил расследование о недвижимости Порошенко в Испании, купленной в 2008 и 2010 году офшорными компаниями, которыми руководит некая Ирина Петровская. Ладно, Онищенко перепутал имя фигуранта собственного расследования — бывает. Но сотрудники «Украинских сенсаций» не поправили его — не читают не только «Слидство», но даже коллег из «Страны.юа», которая публиковала материал об этом расследовании Онищенко. В общем, плохо подготовились авторы, — даже уже всеми опровергнутый фейк про «побег Порошенко от “Нацкорпуса”» умудрились дважды вставить в программу. Видимо, авторы очень спешили. И хотя большинство фактов и слухов, изложенных в программе, можно было найти в сети и пару лет назад, времени действительно мало: выборы уже в следующее воскресение.

Джерело: Детектор медіа