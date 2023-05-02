Комісія Мінкульту передала у користування заповіднику 16 корпусів Лаври (фото)

Представники монастиря забезпечили доступ Комісії до приміщень

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 16 корпусів, які перебувають у задовільному стані. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Протягом 1 та 2 травня 2023 року Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» передала у користування Заповідника 16 корпусів. Це пам’ятки як Національного, так і місцевого значення», – йдеться в повідомленні.

Серед них: Келії Гостинного двору (корпус № 55), Будинок господарський (корпус № 60), Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус № 69), Келії Гостинного двору (корпус № 58), Келії Гостинного двору (корпус № 71), Сторожка Гостинного двору (корпус № 71-а), а також корпуси: №№ 72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).

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Представники монастиря забезпечили доступ Комісії до приміщень. Огляд проходив у присутності в. о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. При огляді та прийманні в користування Заповідником приміщень корпусів проводилась фото та відео фіксація.

Зазначається, що приміщення перебувають у задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що самовільна забудова Києво-Печерської лаври призвела до численних пошкоджень окремих памʼяток заповідника.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області. У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України.