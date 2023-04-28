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Послушник Почаївської лаври отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Послушник Почаївської лаври отримав підозру
Вирішується питання щодо обрання представнику УПЦ МП міри запобіжного заходу
фото: СБУ

Зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників

Служба безпеки України викрила ще одного представника УПЦ МП, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Послушник Почаївської лаври отримав підозру фото 1

Раніше повідомлялося, що депутати Тернопільської міської ради закликали Верховну Раду України ухвалити законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні Української православної церкви Московського патріархату відповідно до норм міжнародного права.

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Теги: Московська церква в Україні СБУ Почаївська лавра

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