Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зони



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Антигуа і Барбуда перейшли до зеленої зони

Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія перейшли із зеленої зони в червону

Чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.

Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я, до «червоної зони» входять країни, де станом на 9 липня показник захворюваності Covid-19 перевищує 40 на 100 тисяч населення. До оновленого списку увійшли Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія — вони перейшли із «зеленої зони» в червону.

З «червоної зони» до «зеленої» перейшли Суринам, Антигуа і Барбуда, Гаїті. У МОЗ немає даних щодо показника захворюваності у Великої Британії, Іспанії та Швеції, які раніше були в «червоній зоні».

Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони», в Україні мають проходити 14-денну обсервацію або скористатися додатком Дій вдома. Якщо вони хочуть швидше вийти із самоізоляції, то можуть за власний кошт пройти ПЛР-тестування в референс-лабораторіях.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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