  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зони

    • Розсилка
    Антигуа і Барбуда перейшли до зеленої зони&nbsp; - Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зони
    Антигуа і Барбуда перейшли до зеленої зони 

    Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія перейшли із зеленої зони в червону

    Чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.

    Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я, до «червоної зони» входять країни, де станом на 9 липня показник захворюваності Covid-19 перевищує 40 на 100 тисяч населення. До оновленого списку увійшли Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія — вони перейшли із «зеленої зони» в червону.

    З «червоної зони» до «зеленої» перейшли Суринам, Антигуа і Барбуда, Гаїті. У МОЗ немає даних щодо показника захворюваності у Великої Британії, Іспанії та Швеції, які раніше були в «червоній зоні».

    090720

    Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони», в Україні мають проходити 14-денну обсервацію або скористатися додатком Дій вдома. Якщо вони хочуть швидше вийти із самоізоляції, то можуть за власний кошт пройти ПЛР-тестування в референс-лабораторіях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворихЦе рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

    Читайте також: 

    Міністерство охорони здоров'я туризм карантин мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ