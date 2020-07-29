Влада, користуючись карантином, без конкурсів проводить масові призначення у міністерства та відомства



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За словами Ольги Василевської-Смаглюк, під час карантину планується прийняти на роботу ще 3 тисячі людей Фото: facebook.com/sluganarodu

«Держслужбовцем тепер стають зі швидкістю світла», – обурена депутатка

Під час карантину до державних структур без конкурсу щодня приймають дві-три людини на керівні посади. Про це у своєму дописі на Facebook повідомляє депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Люди в масках. Звільняти не можна, тільки призначати. Без конкурсу. Поки триває карантин, на держслужбу можна влаштуватися зі швидкістю світла…. Щодня до міністерств України приймаються по дві-три нові людини на керівні посади. Мова йде про директорів Департаментів, начальників відділів, головних спеціалістів, та державних секретарів. Міненерго без конкурсу навіть знайшли директора Департаменту внутрішнього аудиту», – пише Ольга Василевська-Смаглюк.

Депутатка зазначає, що найбільше людей працевлаштувалися у Міністерство цифрової трансформації – 55 осіб, Міністерство охорони здоров'я – 36 осіб та Міністерство молоді та спорту – 34 особи. За словами Ольги Василевської-Смаглюк, під час карантину планується прийняти на роботу ще 3 тисячі людей.

«Слуга народу» оприлюднила інфографіку позаконкурсних призначень

Нагадаємо, парламент 13 квітня зупинив дії положень законів України «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни; можливість добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.

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