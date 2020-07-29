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    Політика

    Влада, користуючись карантином, без конкурсів проводить масові призначення у міністерства та відомства

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    За словами Ольги Василевської-Смаглюк, під час карантину планується прийняти на роботу ще 3 тисячі людей - Влада, користуючись карантином, без конкурсів проводить масові призначення у міністерства та відомства
    За словами Ольги Василевської-Смаглюк, під час карантину планується прийняти на роботу ще 3 тисячі людей
    Фото: facebook.com/sluganarodu

    «Держслужбовцем тепер стають зі швидкістю світла», – обурена депутатка

    Під час карантину до державних структур без конкурсу щодня приймають дві-три людини на керівні посади. Про це у своєму дописі на Facebook повідомляє депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. 

    «Люди в масках. Звільняти не можна, тільки призначати. Без конкурсу. Поки триває карантин, на держслужбу можна влаштуватися зі швидкістю світла…. Щодня до міністерств України приймаються по дві-три нові людини на керівні посади. Мова йде про директорів Департаментів, начальників відділів, головних спеціалістів, та державних секретарів. Міненерго без конкурсу навіть знайшли директора Департаменту внутрішнього аудиту», – пише Ольга Василевська-Смаглюк. 

    Депутатка зазначає, що найбільше людей працевлаштувалися у Міністерство цифрової трансформації – 55 осіб, Міністерство охорони здоров'я – 36 осіб та Міністерство молоді та спорту – 34 особи. За словами Ольги Василевської-Смаглюк, під час карантину планується прийняти на роботу ще 3 тисячі людей. 

    «Слуга народу» оприлюднила інфографіку позаконкурсних призначень
    «Слуга народу» оприлюднила інфографіку позаконкурсних призначень

    Нагадаємо, парламент 13 квітня зупинив дії положень законів України «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни; можливість добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.

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