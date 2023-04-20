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Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом
Мережу заполонили сотні жартів про НЛО
зображення з відкритих джерел

Жартують, начебто у столицю прилетіли прибульці

Пізно ввечері 19 квітня мешканців Києва неабияк налякали спалахи світла та гучні звуки. Після цього оголосили повітряну тривогу. І поки усі гадали, що стало причиною, мережу заполонили меми. Українці створили сотні жартів, тож «Главком» зібрав кумедні та цікаві реакції на незвичну подію, яка вчора сталася у столиці.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 1
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 2
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 3

Більшість мемів стосувалися зв'язку з позаземними істотами. Воно й не дивно, оскільки цей спалах не був пов'язаний із ракетними або дроновими атаками.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 4
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 5
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 6
Якби Золкін мав можливість поспілкуватися з НЛО
Якби Золкін мав можливість поспілкуватися з НЛО

Як то кажуть, тема зустрічі з інопланетянами розкрита не повністю. Для чого нам «Сімпсони»? Наші мультики про козаків теж містять пророчі прогнози. От, до прикладу, ще раніше нам пророкували зустріч із позаземними істотами.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 7

До жартів долучили й Володимира Зеленського. Так, у мемах він знімав чергове відеозвернення поруч з НЛО.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 8

Не минулося й без кумедного мему, присвяченого зброї. Можливо, інопланетяни мають щось, що дозволить створити океан замість Росії.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 9

Понасміхалися й з добре відомого мему з Лукашенком: нарешті білоруський диктатор таки розповів, звідки ж «готувався напад».

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 10

У соцмережах люди і досі масово публікують жарти щодо невідомого спалаху над столицею.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 11
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 12
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 13
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 14

Українці проявили неабиякий креатив та почуття гумору.

Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 15
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 16
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 17
Соцмережі зарясніли мемами після спалаху у небі над Києвом фото 18

Нагадаємо, вчора ввечері над Києвом стався яскравий спалах. Через декілька хвилин у місті була об'явлена повітряна тривога. Спочатку влада повідомила про роботу над столицею ППО, проте через деякий час цю інформацію спростували. 

Другою версію причини яскравого спалаху назвали падіння на Землю старого супутника НАСА. Зокрема, про це заявила КОВА. Проте згодом і цю інформацію було спростовано. 

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що за попередньою інформацією, спалахи над Києвом були пов’язані з падінням супутника чи метеорита. Наразі інформація уточнюється. 

Як відомо, українські фахівці пояснили спалахи в небі над Києвом.

До слова, науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор)

Зауважимо, що з’явилося відео падіння метеорита, спалах якого бачили кияни.

Читайте також: Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)
Теги: соціальні мережі жарт мем Київ

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