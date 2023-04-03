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Helsi запустив сервіс термінових онлайн консультацій: як це працює

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Helsi запустив сервіс термінових онлайн консультацій: як це працює
Вартість консультації становить 200 грн
фото ілюстративне

На консультації можна отримати електронний рецепт на антибіотики та інші рецептурні лікарські засоби.

Як зазначається, що одна така консультація триває 15 хвилин, упродовж яких пацієнт отримує відповіді на всі запитання щодо стану здоров’я від лікарів приватної практики, а також направлення до вузького спеціаліста. У складних випадках – лікар продовжить час самостійно.

Крім того, на консультації можна отримати електронний рецепт на антибіотики та інші рецептурні лікарські засоби.

«З такою консультацією, пацієнт за 5 хв може отримати повторний е-рецепт, якщо лікування є тривалим і треба продовжити його курс. З цим е-рецептом одразу можна йти до аптеки» – коментують у Helsi.

Вартість консультації становить 200 грн і списується лише після успішно завершеного прийому. 2/3 коштів отримує лікар, що надає послугу. Сервіс доступний і для українців, що проживають за кордоном.

Як це працює

Термінову допомогу можна отримати через додаток Helsi для пацієнта, обравши аудіо-, відеозв’язок чи чат для спілкування з лікарем. Він надає усі стандартні послуги: консультує, виписує рецепт чи направлення до вузькопрофільного спеціаліста. Основна перевага термінової консультації – пацієнт чекає на прийом лише декілька хвилин, а лікар вже на зв’язку в онлайн. Протягом 5 хв після отримання заявки лікар переглядає скаргу пацієнта і вирішує щодо можливості надати якісну консультацію.

На термінову онлайн консультацію можна записатися також із-за кордону. Минулого року із запитами лише на планові консультації найбільше зверталися українці з Польщі, Німеччини, США, Великої Британії та Чехії. У 2022 році кількість онлайн консультацій зросла на 1 млн, порівнюючи з 2021 роком. Упродовж минулого року проведено 3,2 млн онлайн прийомів, тоді як у 2021 році – 2,2 млн. 

Як записатися

Після авторизації у застосунку Helsi, потрібно обрати розділ «Сервіси» та розділ «Термінова онлайн консультація». Пацієнт обирає, для кого створити консультацію: для себе чи рідних (дітей, батьків тощо). В додатку передбачені замовлення і сплата за послуги з боку мами або батька для своєї дитини. Все це відбувається з аккаунту батьків, а лікар вже працюватиме з дитячою карткою. У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.

Якщо пацієнт повнолітній – приміром, син замовляє консультацію для батьків – у «пов’язаних особах» треба обрати картку батька чи мами і підтвердити зв’язок із ними через смс-повідомлення. Оплата відбудеться з боку замовника, а отримувачем буде пацієнт, якого попередньо вказали. Технічно це теж передбачено: лікар зможе сконтактувати і з пацієнтом, і з замовником.

Протягом 5 хвилин лікар ознайомлюється із заявкою та приймає її, далі – телефонує чи пише пацієнту у додатку. Система не «відправляє» пацієнтів до лікарів автоматично: саме лікар зі знаннями у конкретній спеціалізації ознайомлюється з електронною медкартою пацієнта і вирішує, чи буде консультувати його онлайн. На першому етапі до системи долучені лікарі з найвищими рейтингами та інтегрованими відгуками пацієнтів.

Тривалість термінового онлайн прийому – близько 15 хвилин, у складних випадках – лікар продовжить час самостійно.

Нагадаємо, з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні: перелік лікарських засобів, на які потрібен рецепт.

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Теги: лікар українці рецепт послуги здоров'я

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