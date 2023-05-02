Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева

Звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що у росіян є проблеми з логістикою

Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера»

Інформація про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева може свідчити про проблеми Росії в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

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Російські соціальні мережі, пов'язані з військовими, наприкінці квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізинців керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

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За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера».

«Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь», – зазначається у повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що генерал-полковника Михайла Мізинцева знято з посади заступника міністра оборони РФ. Зазначимо, що європейські, британські та українські журналісти дали Мізинцеву прізвисько «маріупольський м’ясник». З'явилося воно не випадково. Саме Мізінцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.