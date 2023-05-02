Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера»
Інформація про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева може свідчити про проблеми Росії в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .
Російські соціальні мережі, пов'язані з військовими, наприкінці квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізинців керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.
Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.
За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера».
«Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь», – зазначається у повідомленні міноборони Британії.
Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що генерал-полковника Михайла Мізинцева знято з посади заступника міністра оборони РФ. Зазначимо, що європейські, британські та українські журналісти дали Мізинцеву прізвисько «маріупольський м’ясник». З'явилося воно не випадково. Саме Мізінцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.
Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.
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