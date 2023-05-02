Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
Звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що у росіян є проблеми з логістикою
фото скріншот відео

Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера»

Інформація про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева може свідчити про проблеми Росії в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Російські соціальні мережі, пов'язані з військовими, наприкінці квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізінцева. Мізинців керував військовою логістикою і пробув на цій посаді лише вісім місяців.

Як наголошується у зведенні, звільнення Мізінцева не було негайно підтверджено, але чутки про його майбутнє наголошують, що проблеми з логістикою, як і раніше, лежать в основі проблем Росії в Україні.

За даними британської розвідки, Росія не вистачає боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, насамперед між міністерством оборони Росії та групою «Вагнера».

«Росія, як і раніше, приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона, як і раніше, не справляється з вимогами воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь», – зазначається у повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що генерал-полковника Михайла Мізинцева знято з посади заступника міністра оборони РФ. Зазначимо, що європейські, британські та українські журналісти дали Мізинцеву прізвисько «маріупольський м’ясник». З'явилося воно не випадково. Саме Мізінцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: британська розвідка звільнення населення місто соціальні мережі Міноборони росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
Британська розвідка вказала на проблеми росіян на тлі чуток про звільнення генерала Мізінцева
США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих (відео)
США сколихнула пилова буря: є загиблі, десятки постраждалих (відео)
Хакер зламав криптогаманці ФСБ та передав кошти українській армії
Хакер зламав криптогаманці ФСБ та передав кошти українській армії
Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу
Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
Розвідка повідомила деталі рятувальної операції українців у Судані
Розвідка повідомила деталі рятувальної операції українців у Судані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
9828
Був завзятим до танців й вчився на офіціанта: спогади односельчан про митрополита Павла
5982
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
4160
Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента
4031
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
3490
Деруни за 300 грн: українці обговорюють ціни в Буковелі

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту