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Валерій Пекар Бізнесмен

Українці потрапили у пастку інформаційних бульбашок. Що робити

glavcom.ua
Кожен живе у своєму інформаційному просторі
фото: NBC news

Наша шляхта об'єднана цінностями, але роз'єднана організаційно й комунікаційно

Після двох форумів громадянського суспільства в Кривому Розі та Івано-Франківську занотував собі одну найголовнішу річ.

Громадянське суспільство живе у своїй бульбашці, а бізнес – у своїй бульбашці. Вони не спілкуються, ці дві окремі бульбашки. Кожна проводить свої яскраві й розумні заходи для своїх. Питання, що обговорюють обидві бульбашки, однакові.

Третя бульбашка – військові та ветерани. Спілкуються так само всередині себе, не перетинаються з громадянськими активістами та бізнесом (лише щодо підтримки). Ті самі питання обговорюють всередині себе, не виходячи за межі бульбашки.

Четверта бульбашка – митці. Та сама історія.

Чотири бульбашки нинішньої шляхти (активісти, підприємці, військові та ветерани, митці) стурбовані тими самими проблемами. Але обговорюють їх виключно у своєму колі.

Наявність певної кількості людей на перетині бульбашок не рятує.

Наша шляхта об'єднана цінностями, але роз'єднана організаційно й комунікаційно. У зрілій демократії таке об'єднання є завданням політичних партій. У нас доведеться це робити самим.

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Теги: інформаційна війна бізнес українці військові активісти

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