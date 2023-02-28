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Порошенко привіз на Донбас мобільні лазні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз на Донбас мобільні лазні
Комплекс повністю автономний, працює на дровах і споживає мінімум води
фото: Європейська солідарність

Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада

Петро Порошенко під час поїздки на Донбас привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також пральні та сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі дуже швидко – за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий «вагончик» можна підвезти у зручне для військових місце. 

Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.

«Один із наших пріоритетів – берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська», – пояснює Петро Порошенко.

«Комплекс повністю автономний, працює на дровах і споживає мінімум води. Уявіть собі: засипав 5 кілограмів дров, завів генератор і через 20 хвилин вже можеш відчути себе хоч на пару хвилин у комфорті, навіть якщо поруч бойові дії», – розповідає п’ятий президент.

«Так, нашому війську дуже потрібні танки, артилерія, винищувачі, броньовики, безпілотники та інша зброя – вони допоможуть нам перемогти. Але також йому потрібні такі прості речі, як військова лазня – вони допоможуть зробити побут наших вояків трошки комфортніше. Тому наша команда продовжує щодня виготовляти нові й нові комплекси, аби хлопці та дівчата продовжували відчувати наше тепло та увагу», – зазначає Порошенко.

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На весь екран

Мобільні лазні – це спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». Волонтери кажуть: черга за цими комплексами величезна. Щоб прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.

«Потреба ЗСУ у таких комплексах – 1100-1300 комплектів. Біда в тому, що рідко хто з великих благодійних організацій звертає увагу на цю найпростішу та найголовнішу побутову потребу звичайного військового, будь-якого військового. Ось у нас план на цей рік – 100 комплексів», – повідомив волонтер Юрій Бірюков.

Перші мобільні лазні, виготовлені коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад» отримали бійці легендарної 25-ї бригади, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.    

«Коли ми розробляли банні комплекси для військових, ми й не думали, який шалений попит буде на них. Воно і зрозуміло, хлопці та дівчата воюють на дуже гарячих напрямках. Іноді душ не бачать тижнями. І це щастя, що під час ротації можуть дозволити собі сходити в місцеву лазню. Але саме цей комплекс наші воїни можуть використовувати прямо неподалік лінії зіткнення», – розповідає Порошенко. 

Теги: Петро Порошенко Донбас Європейська солідарність зброя волонтер машини військові президент танки Щастя черга генератор

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