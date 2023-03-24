Допомога військовим після війни: уряд хоче створити патронатну службу

За словами Третьякової, Ветеранська патронатна служба не має діяти безстроково, це має бути проєкт на 2-3 роки

Нардепка Галина Третьякова запропонувала шляхи полегшення інтегрування військових у цивільне життя після демобілізації

Для забезпечення соціального супроводу ветеранів після демобілізації в Україні потрібно створити спеціальну патронатну службу. На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

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За словами нардепки Третьякової, основними функціями Ветеранської патронатної служби мають стати супровід демобілізованого в процесі інтеграції в мирне життя та координація всіх дотичних до процесу реалізації Стратегії переходу від військової служби до цивільного життя міністерств.

«Ми мусимо фінансувати таку Службу як один з пріоритетних напрямків соціальної політики», – вважає Третьякова.

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Завдання ветеранського патрона – працівника Ветеранської патронатної служби – розробити та контролювати виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя. Цей процес передбачає виявлення потреб захисника або захисниці у всіх сферах життя після демобілізації, а також подальший супровід на шляху їх вирішення. При цьому, якщо такими патронами будуть інтегровані в мирне життя колишні військовослужбовці, спрацює принцип «рівний- рівному». Це сприятиме довірі ветерана до Служби.

«Я вважаю, що робота Ветеранської патронатної служби має будуватися на принципах роботи хабів, які зустрічали внутрішньо переміщених осіб, наприклад, у Польщі чи Німеччині, а також на принципах роботи наших ЦНАПів, що мають досвід розробки ефективних методичних рекомендацій щодо організації роботи/спілкування з людьми, які звертаються за послугою», – зазначила Голова Комітету.

Координувати роботу Служби має Кабінет Міністрів. Фінансувати її діяльність потрібно щонайменше 2-3 роки. За цей період Служба має виконати своє завдання, а демобілізовані військовослужбовці – повернутись до цивільного життя.

Нагадаємо, що уряд хоче монетизувати довічні пільги для військових. Замість довічних пільг нардепка Третьякова запропонувала запровадити фінансову допомогу військовим на кілька років.