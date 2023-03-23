Генсек НАТО вказав, скільки артснарядів щодня використовують ЗСУ

Армія РФ витрачає приблизно 20 тис. снарядів щодня, що майже в п'ять разів перевищує українські витрати

Збройні сили України та російські загарбники ведуть щоденні запеклі бої з величезними витратами боєприпасів, але ворожі війська мають перевагу в кількості снарядів у кілька разів. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, зараз бої настільки інтенсивні, що українські військові використовують від чотирьох до семи тисяч артилерійських снарядів щодня. Водночас армія РФ застосовує приблизно 20 тис. снарядів, що випереджає західне виробництво.

«Поточний рівень витрат на боєприпаси вищий за поточний рівень виробництва», – зазначив Столтенберг, додаючи, що нові контракти змінять ситуацію.

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Також генсек НАТО зауважив, що запеклі бої, які зараз відбуваються навколо Бахмута, демонструють, що Росія готова «просто кинути ще тисячі і тисячі солдатів, мати багато втрат заради мінімальної вигоди».

Столтенберг підкреслив, що Кремль не планує миру, а навпаки нарощує військово-промислове виробництво, звертаючись за допомогою «до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї».

Нагадаємо, що 20 березня держави Європейського союзу підписалися під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС.

До слова, 22 березня Іспанія долучилася до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України. Таким чином проєкт підтримали вже 19 країн.

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Водночас Польща пояснила, чому не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України.