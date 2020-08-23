У МЗС України назвали ключову загрозу для Чорноморського регіону
Навчання російських військових в окупованому Криму
Сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації, нагадали у МЗС
Мілітаризація анексованого Росією Криму є ключовою загрозою для регіону Чорного моря, адже РФ переслідує виключно військові цілі.
Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Вона нагадала, що сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації. Однак безпечний елемент, на її Джапарової, «дуже недооцінений, непроговорений».
«Усе, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, відповідно до географії, зокрема, в регіон Середземномор'я», – пояснила вона.
Джапарова додала, що українська сторона на переговорах із партнерами постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного й оперативного відстеження дій Росії на території Криму і в Чорному морі.
«І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки гібридні, класичні і традиційні військові відбуваються», – додала заступниця глави МЗС.
До слова, Україна в ООН звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області висловив упевненість, що Крим «обов’язково повернеться» до складу країни, назвавши спосіб, що прискорить цей процес.