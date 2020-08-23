У МЗС України назвали ключову загрозу для Чорноморського регіону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчання російських військових в окупованому Криму

Сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації, нагадали у МЗС

Мілітаризація анексованого Росією Криму є ключовою загрозою для регіону Чорного моря, адже РФ переслідує виключно військові цілі.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона нагадала, що сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації. Однак безпечний елемент, на її Джапарової, «дуже недооцінений, непроговорений».

«Усе, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, відповідно до географії, зокрема, в регіон Середземномор'я», – пояснила вона.

Джапарова додала, що українська сторона на переговорах із партнерами постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного й оперативного відстеження дій Росії на території Криму і в Чорному морі.

«І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки гібридні, класичні і традиційні військові відбуваються», – додала заступниця глави МЗС.

До слова, Україна в ООН звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму.