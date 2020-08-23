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    У МЗС України назвали ключову загрозу для Чорноморського регіону

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    <p>Навчання російських військових в окупованому Криму</p> - У МЗС України назвали ключову загрозу для Чорноморського регіону

    Навчання російських військових в окупованому Криму

    Сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації, нагадали у МЗС

    Мілітаризація анексованого Росією Криму є ключовою загрозою для регіону Чорного моря, адже РФ переслідує виключно військові цілі.

    Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

    Вона нагадала, що сьогодні Крим є військовою базою Російської Федерації. Однак безпечний елемент, на її Джапарової, «дуже недооцінений, непроговорений».

    «Усе, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, відповідно до географії, зокрема, в регіон Середземномор'я», – пояснила вона.

    Джапарова додала, що українська сторона на переговорах із партнерами постійно говорить про необхідність створення майданчика для активного й оперативного відстеження дій Росії на території Криму і в Чорному морі.

    «І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки гібридні, класичні і традиційні військові відбуваються», – додала заступниця глави МЗС.

    До слова, Україна в ООН звинуватила Росію у розпалюванні релігійної ворожнечі в окупованому Криму.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області висловив упевненість, що Крим «обов’язково повернеться» до складу країни, назвавши спосіб, що прискорить цей процес.
    МЗС Крим Росія Чорне море політика військові Україна
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