Нардепи, що воюють, емоційно привітали українців із Днем прапора (фото)

Луценко: «ЗСУ зробили наш прапор символом свободи і мужності для кожного українця і для всього світу»

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора, який після початку російської агресії став символом боротьби та спротиву загарбникам. Українців зі святом привітали політики, зокрема народні депутати, які нині воюють за вільну та незалежну Батьківщину. Саме під синьо-жовтим стягом Збройні сили захищають Україну у важких боях проти окупантів.

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Український прапор – гордість і найвідоміший символ України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу, а синьо-жовтим стягом пишаються, вивішують з балконів, а також прикріплюють до автівок на знак підтримки українців.

Перший заступник голови Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування, нардеп та матрос Сил спеціальних операцій ЗСУ Роман Лозинський опублікував світлину, зроблену під час звільнення Херсона.

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«День повернення нашого прапора в Херсон – один з найцінніших днів», – наголосив нардеп.

11 листопада 2022 року Збройні сили України визволили Херсон, відкинувши російські війська на лівий берег Дніпра фото: Роман Лозинський / Facebook

Ще у жовтні 2021-го нардеп підписав контракт про проходження військової служби в резерві ЗСУ. Повномасштабна війна змінила плани, тож 7 березня 2022-го він мобілізувався. Понад рік служив на Херсонському напрямку.

Ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ, секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко поділився зворушливим відео, де він підіймає прапор над батьківським будинком відразу після деокупації рідного села на Херсонщині.

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Костенко брав активну участь у воєнних діях під час проведення АТО/ООС. Зокрема, був учасником оборони Донецького аеропорту. У 2019 році поставив на паузу військову кар’єру, тому що був обраний народним депутатом від політичної партії «Голос», проте спеціалізацію не змінив – обійняв посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Роман Костенко став на захист України й долучився до оборони півдня держави: брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Привітав зі святом і колишній народний депутат та лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який нині служить у ЗСУ. «Прапор Перемоги! Прапор Незалежності! Прапор Волі! З Днем Державного прапора, українці. Нашого прапора!» – написав нардеп.

Крім того, долучився до вітань ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко, який брав участь у бойових діях. Він опублікував фото зі стягом та побратимами.

«ЗСУ зробили наш прапор символом свободи і мужності для кожного українця і для всього світу», – підписав світлину Луценко.

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Український стяг на передовій фото: Юрій Луценко / Facebook

Коли почалася повномасштабна війна, ексгенпрокурор Юрій Луценко пішов служити у тероборону Києва. Пізніше потрапив у Миколаїв та на херсонський напрямок, потім – у Соледар та Бахмут. При цьому він постійно висвітлював діяльність, свою і свого підрозділу, у соцмережах, збираючи сотні лайків та коментарів. Нерідко – хейтерських.

У лютому 2023 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

До слова, Зеленський показав особливий стяг, який розписали воїни (відео).

Як відомо, державний прапор уособлює самобутність та спадкоємність державотворчих традицій – український стяг має унікальну історію.