Під носом в окупантів: поліціянти встановили український прапор на краю Авдіївки

Синьо-жовтий стяг буде показувати ворогу, що Авдіївка – це Україна

У дев'яту річницю визволення Авдіївки від окупантів правоохоронці евакуаційної групи «Білий Янгол», ризикуючи життям, підняли поблизу лінії фронту синьо-жовтий стяг. Захопливі кадри показала пресслужба Нацполіції.

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Прапор встановили на зруйнованій ворожими снарядами дев'ятиповерхівці, що розташована на краю Авдіївки – на межі з тимчасово окупованим Донецьком.

У дев'яту річницю визволення Авдіївки від окупантів правоохоронці евакуаційної групи «Білий Янгол», ризикуючи життям, підняли поблизу лінії фронту синьо-жовтий стяг. Захопливі кадри показала пресслужба Нацполіції. Прапор встановили на зруйнованій ворожими снарядами дев'ятиповерхівці, що розташована на краю Авдіївки – на межі з тимчасово окупованим Донецьком. «Таким чином «білі янголи», корінні авдіївці Геннадій Юдін і Дмитро Соловій, передають послання, що поліція знаходиться в місті та працює», – зазначили у пресслужбі. За їхніми словами, прапор буде показувати ворогу, що Авдіївка – це Україна. «Дорогі авдіївці! Ті, хто не змінює шапки і прапор за будь-яких обставин, тримайтеся! Так, російська армія не втримала тривалий час наше містечко під своїм контролем. Але зброєю вони майже стерли Авдіївку з лиця Землі. Та немає такого калібру, щоб знищити наші душі! Пам‘ятайте про це! І поки живе наша любов до міста, поки ми об‘єднані одним бажанням колись повернутись до рідного краю, Авдіївка житиме!», – додав очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Нагадаємо, що Авдіївка була звільнена від російських окупантів 30 липня 2014 року військовослужбовцями 93-ї окремої механізованої бригади разом з бійцями «Правого сектору». Проросійські бойовики захопили місто наприкінці квітня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють Авдіївку ледь не з усіх видів озброєння.

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«Таким чином «білі янголи», корінні авдіївці Геннадій Юдін і Дмитро Соловій, передають послання, що поліція знаходиться в місті та працює», – зазначили у пресслужбі.

За їхніми словами, прапор буде показувати ворогу, що Авдіївка – це Україна.

«Дорогі авдіївці! Ті, хто не змінює шапки і прапор за будь-яких обставин, тримайтеся! Так, російська армія не втримала тривалий час наше містечко під своїм контролем. Але зброєю вони майже стерли Авдіївку з лиця Землі. Та немає такого калібру, щоб знищити наші душі! Пам‘ятайте про це! І поки живе наша любов до міста, поки ми об‘єднані одним бажанням колись повернутись до рідного краю, Авдіївка житиме!», – додав очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що Авдіївка була звільнена від російських окупантів 30 липня 2014 року військовослужбовцями 93-ї окремої механізованої бригади разом з бійцями «Правого сектору».

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Проросійські бойовики захопили місто наприкінці квітня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни постійно обстрілюють Авдіївку ледь не з усіх видів озброєння.

Нагадаємо, російські загарбники 25 липня обстріляли Авдіївку на Донеччині. Унаслідок цього загинув чоловік, одна жінка отримала поранення.