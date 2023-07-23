В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який зірвав прапор України з будівлі

В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю

22 липня, одеські патрульні отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова

В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю. Правоохоронці затримали правопорушника. Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

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У суботу, 22 липня, одеські патрульні отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці події охоронці порядку виявили громадянина, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Свідки розповіли, що він зірвав державний прапор з будівлі, пошкодив флагшток та кинув прапор на землю.

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Чоловік ігнорував зауваження присутніх та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тому вони викликали поліцію.

Через підстави, що вказували на можливий злочин за статтею 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України, чоловіка затримали, а потім передали слідчим органам для подальших дій.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленій Миронівці Запорізької області загарбники судитимуть 19-річну українку за розірваний прапор країни-окупанта РФ.

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Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Також у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.