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Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Луценко буде проходити лікування у Мюнхені
фото: Юрій Луценко/Facebook

Демобілізований політик прокоментував інформацію про перетин ним кордону

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав за кордон на лікування і обіцяє повернуся через 10-15 днів. Про це Луценко повідомив у Facebook.

Експолітик наголосив, що повідомив цю інформацію виключно для тих, хто дуже переймається його долею. «Пост виключно для нездорово-стурбованих життям Луценка. За наполяганням мого лікуючого лікаря я дійсно перетнув західний кордон для медичного обстеження та лікування в Мюнхені. Планую бути в Україні через 10-15 днів», – написав Луценко.

Нагадаємо, на початку липня колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

Також Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю. 

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Теги: Юрій Луценко прокурор кордон

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