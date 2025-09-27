Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком

У ТЦК наполягають, що діяли відповідно до закону

У Львівському обласному ТЦК уперше пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького, який доглядає тяжкохворого 82-річного батька. Там визнали складність обставин, але наполягають, що діяли відповідно до закону. Як інформує «Главком», про це заявили в офіційному повідомленні ТЦК та СП.

У ньому йдеться, що ситуація з мобілізацією Маліцького «викликала суспільний резонанс», який у ТЦК, мовляв, розуміють «через складність обставин, адже йдеться про людину, яка доглядала важкохворого родича».

У випадку з Маліцьким, кажуть у ТЦК, військові не отримали його документів із підтвердженням про догляд за людьми, що потребують постійної допомоги. Однак у військкоматі визнають: це сталося через реорганізацію органів соціального захисту, яка спричинила затримки з видачею довідок і підтвердження права на відстрочку.

Попри це, там наполягають, що діяли відповідно до закону, і для уникнення подібних ситуацій закликають завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини.

«Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська – це завдання, від якого залежить безпека всієї країни», – додали в ТЦК.

Нагадаємо, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати щотри місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.

Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

24 вересня 82-річного Маліцького шпиталізували. А вже 27 вересня його син розповів, що через дев’ять днів після мобілізації його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.