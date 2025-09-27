Головна Країна Суспільство
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
фото з відкритих джерел

У ТЦК наполягають, що діяли відповідно до закону

У Львівському обласному ТЦК уперше пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького, який доглядає тяжкохворого 82-річного батька. Там визнали складність обставин, але наполягають, що діяли відповідно до закону. Як інформує «Главком», про це заявили в офіційному повідомленні ТЦК та СП.

У ньому йдеться, що ситуація з мобілізацією Маліцького «викликала суспільний резонанс», який у ТЦК, мовляв, розуміють «через складність обставин, адже йдеться про людину, яка доглядала важкохворого родича».

У випадку з Маліцьким, кажуть у ТЦК,  військові не отримали його документів із підтвердженням про догляд за людьми, що потребують постійної допомоги. Однак у військкоматі визнають: це сталося через реорганізацію органів соціального захисту, яка спричинила затримки з видачею довідок і підтвердження права на відстрочку.

Попри це, там наполягають, що діяли відповідно до закону, і для уникнення подібних ситуацій закликають завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини.

«Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська – це завдання, від якого залежить безпека всієї країни», – додали в ТЦК.

Нагадаємо, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати щотри місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.

Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

24 вересня 82-річного Маліцького шпиталізували. А вже 27 вересня його син розповів, що через дев’ять днів після мобілізації його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

Теги: Львів закон документи мобілізація чоловік безпека ТЦК

