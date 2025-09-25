На Львівщині ТЦК мобілізував єдиного сина, який опікувався прикутим до ліжка батьком

Чоловік стабільно поновлював відстрочку від мобілізації, однак цього разу не встиг через реорганізацію управління соціального захисту

У селі Сасів Золочівського району Львівської області територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, який опікувався своїм батьком, прикутим до ліжка. Тепер він залишився без догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

За словами журналістів, Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у своїй оселі, оскільки його єдиного сина мобілізували. Без нагляду також залишилось велике господарство.

Діловодка Золочівської міської ради Віра Александрович заявила, що чинна відстрочка від мобілізації через догляд за батьком у його сина – 44-річного Володимира Маліцького – тривала до 6 серпня, він поновлював її кожні три місяці, однак цього разу не встиг. Причиною цьому стала реорганізація управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло до Пенсійного фонду.

Водночас в інших документах, з якими Михайло прийшов до ТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому догляд, однак їх не прийняли. Після цього Володимира відпустили додому, а потім надіслали повістку поштою. 18 вересня він пішов у Золочівський РТЦК, однак так і не повернувся додому. Наступного дня ТЦК отримав необхідну довідку, однак її відмовилися приймати.

За словами адвоката, найпростішим варіантом для Володимира є подання заяви на звільнення зі служби через догляд за батьком з інвалідністю. Після того як він подасть необхідні документи, його мають звільнити через місяць.

До слова, згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців.