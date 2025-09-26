Головна Країна Суспільство
На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина
Йосип Маліцький залишився напризволяще після мобілізації його єдиного сина
фото: hromadske

Староста села зауважив, що мобілізований 44-річний син Йосипа Маліцького уже займається своїм звільненням

82-річного тяжкохворого Йосипа Маліцького, який після мобілізації єдиного сина залишився сам удома, доправили до Золочівської центральної районної лікарні на Львівщині. Про це повідомив староста села Сасів Михайло Гетьманчик у коментарі hromadske, передає «Главком».

Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», – зазначив староста.

За словами Гетьманчика, Йосипа Маліцького належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому. «Я сподіваюся, що, доки його сина не звільняють з армії, він буде перебувати в лікарні», – додав Гетьманчик.

Староста села зауважив, що мобілізований 44-річний син Йосипа Маліцького, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи. «Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», – сказав Гетьманчик.

Нагадаємо, у селі Сасів Золочівського району Львівської області територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, який опікувався своїм батьком, прикутим до ліжка. Тепер він залишився без догляду.

Теги: мобілізація Львівщина

На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина
На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина
