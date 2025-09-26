На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина

Староста села зауважив, що мобілізований 44-річний син Йосипа Маліцького уже займається своїм звільненням

82-річного тяжкохворого Йосипа Маліцького, який після мобілізації єдиного сина залишився сам удома, доправили до Золочівської центральної районної лікарні на Львівщині. Про це повідомив староста села Сасів Михайло Гетьманчик у коментарі hromadske, передає «Главком».

Я звертався по допомогу до багатьох людей. І мені, зрештою, передзвонили з лікарні та повідомили, що готові чоловіка прийняти. Приїхали й забрали його», – зазначив староста.

За словами Гетьманчика, Йосипа Маліцького належно доглядають і «він там має всі умови». Проте літній чоловік скаржиться, що хоче назад додому. «Я сподіваюся, що, доки його сина не звільняють з армії, він буде перебувати в лікарні», – додав Гетьманчик.

Староста села зауважив, що мобілізований 44-річний син Йосипа Маліцького, Володимир, уже займається своїм звільненням, зокрема збирає документи. «Йому вдалося нам подзвонити вже з полігону, він попросив надіслати йому нотаріально засвідчені всі документи. Саме сьогодні я їх надіслав йому поштою», – сказав Гетьманчик.

Нагадаємо, у селі Сасів Золочівського району Львівської області територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, який опікувався своїм батьком, прикутим до ліжка. Тепер він залишився без догляду.