На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
фото: Facebook/Поліція Тернопільської області

За даними слідства, посадовець вимагав у військового хабар за потрібний діагноз

У Тернопільській області правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Тернопільській області.

За даними розслідування, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав хабар від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу – тяжкого кардіологічного захворювання. Сума неправомірної вигоди коливалася від $500 до $1 тис.

На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК фото 1
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому»
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому»
фото: Facebook/Поліція Тернопільської області

«Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби надалі», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря. Лікарю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.

До слова, на Волині правоохоронці викрили священника, який за $10 тис. обіцяв організувати відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

