ТЦК пояснив, навіщо встановлює намети в Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ТЦК пояснив, навіщо встановлює намети в Одесі
Чоловік отримує розʼяснення від представника ТЦК в одному з інформаційних пунктів у Одесі
фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК встановлюють інформаційні пункти ще з минулого року

В Одесі працюють намети з представниками ТЦК. Це інформаційні пункти, що мають на меті допомогти людям отримати необхідну інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Одеського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що намети ТЦК створені для того, аби «зняти напругу, розвіяти міфи та допомогти людям розібратися у складних питаннях». «Саме такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень», – йдеться в заяві.

ТЦК пояснив, навіщо встановлює намети в Одесі фото 1

Варто зазначити, що військовослужбовці ТЦК та СП встановлюють у містах Одеської області інформаційні пункти ще з минулого року. У таких наметах представники ТЦК надають громадянам консультації щодо порядку мобілізації та військового призову. Раніше повідомлялося, що повістки там не роздають.

Нагадаємо, Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ повідомило про результати моніторингу роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у серпні. У межах ініціативи Генштабу триває оновлення підходів до роботи ТЦК із головною метою – забезпечити максимальну прозорість та відкритість їхньої діяльності для суспільства.

За серпень у зонах відповідальності підпорядкованих центрів поширювалася інформація про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК. Водночас, як уточнюють у командуванні, 87% цих випадків мають маніпулятивний характер і можуть свідчити про спроби окремих осіб цілеспрямовано дискредитувати законну діяльність ТЦК та знизити рівень довіри до процесу мобілізації.

До слова, Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову, надавши право друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Це дозволить пришвидшити автоматизований процес їх виготовлення. 

ТЦК Одеса

