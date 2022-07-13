«Ляпис Трубецкой» переспівав свій легендарний хіт українською (відео)

Пісня «Воїни світла» стала відомою у 2014 році після мужнього і відчайдушного вчинку українських моряків

Музикант Сергій Міхалок і гурт «Ляпис Трубецкой» переспівали знамениту пісню «Воїни світла» українською мовою. Відеокліп на україномовну версію пісні музиканти оприлюднили на Youtube.

«Воїни Світла» – відеокліп на новий сингл від легендарного гурту «Ляпис Трубецкой». Всім воїнам світла і воїнам добра присвячується! Друзі! У цей нелегкий для всіх нас час, дуже важливо залишатися разом, залишатися сильними, справжніми воїнами!

Саме тому, ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів та сестер піснею, яку ви вже дуже добре знаєте, ще з самого 2014 року. Але, ми хочемо презентувати вам її улюбленою нами, і я впевнений, багатьма з вас мовою, а також у новій акустичній версії», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці гурту.

Артисти зазначають, що ця пісня «про свободу та любов, про боротьбу та віру, та, про перемогу добра над злом».

Українською мовою пісню переклав письменник і поет Сергій Жадан.

«Завжди говорив, що в Сергія чудова українська. Переклав Ляпісам «Воїнів світла». Все добре має звучати українською», – написав Жадан у Facebook.

Пісня «Воїни світла» набула популярності в Україні у 2014 році. Наприкінці березня 2014 року українські моряки з тральщика «Черкаси» в Криму заспівали цю пісню перед початком російського штурму.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну фронтмен гурту «Ляпис Трубецкой» Сергій Міхалок звернувся до своїх співвітчизників на тлі новин про те, що до путінських військ, які воюють на території України, незабаром приєднаються білоруські солдати. Міхалок наголосив, що усі, хто приїдуть воювати в Україну, «лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі». Він закликав, поки не пізно, саботувати накази про участь у війні проти України.