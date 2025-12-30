Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік

Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року

Очікується погіршення погодних умов через сильні пориви вітру та морози

Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

За її словами, 30 грудня буде перехідним днем. Вночі очікується -2…-6°C, вдень – +1…+3°C. Місцями йтиме невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер західного та північно-західного напрямків, рвучкий, у західних та північних областях – штормові пориви до 15–20 м/с.

Найхолодніше буде на Новий рік. 31 грудня та 1 січня морози посиляться: вночі до -7…-14°C, вдень до -2…-7°C. Періодично йтиме сніг, очікується погіршення погодних умов через сильні пориви вітру та морози.

Синоптикиня радить планувати поїздки з урахуванням складної погоди й тепло вдягатися на святкування.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.