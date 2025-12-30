Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року
фото: glavcom.ua

Очікується погіршення погодних умов через сильні пориви вітру та морози

Українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

За її словами, 30 грудня буде перехідним днем. Вночі очікується -2…-6°C, вдень – +1…+3°C. Місцями йтиме невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер західного та північно-західного напрямків, рвучкий, у західних та північних областях – штормові пориви до 15–20 м/с.

Найхолодніше буде на Новий рік. 31 грудня та 1 січня морози посиляться: вночі до -7…-14°C, вдень до -2…-7°C. Періодично йтиме сніг, очікується погіршення погодних умов через сильні пориви вітру та морози.

Синоптикиня радить планувати поїздки з урахуванням складної погоди й тепло вдягатися на святкування.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.

Читайте також:

Теги: новорічні свята Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
7 грудня, 20:00
Прогноз погоди на 23 грудня
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025
23 грудня, 06:00
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
22 грудня, 01:11
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
26 грудня, 16:29
Туман у Києві 18 грудня
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві 20 грудня
19 грудня, 14:54
У Києві хмарно, сніжитиме
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
У Києві очікується ожеледиця на дорогах
Синоптики попередили про «жовтий» рівень небезпеки у Києві 30 грудня
Вчора, 15:23

Суспільство

Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Закарпаття. Родина дивом врятувалась від фатального отруєння чадним газом
Закарпаття. Родина дивом врятувалась від фатального отруєння чадним газом
Яке релігійне свято відзначається 30 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua