На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання

Ремонт проходив під наглядом представників МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції завершено відновлювальні роботи. Зовнішню лінію електропередач успішно підключено до енергосистеми. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Повідомляється, що ремонт проходив під наглядом представників МАГАТЕ, які перебувають на майданчику станції на постійній основі. Вони засвідчили стабільний радіаційний фон та безпечну роботу об’єкта.

У період ремонтних робіт енергопостачання забезпечувалося через резервну лінію, яка залишалась у робочому стані. Завдяки цьому АЕС не втрачала зовнішнього джерела живлення, необхідного для охолодження реакторів і безпечної експлуатації.

Раніше повідомлялось, що Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач.

До слова, у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йдеться про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Нагадаємо, російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років.

За російськими нормативами, видача ліцензії означає підтвердження нібито «необхідного рівня ядерної безпеки» та можливість довгострокової експлуатації об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки й запуску на потужність.

Міністерство енергетики засудило видачу Російською Федерацією «ліцензії» на експлуатацію одного з енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС.