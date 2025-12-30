Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
Прогноз погоди на 30 грудня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У вівторок, 30 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, евеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості південних областей без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні країни 2-4° тепла.
В Карпатах помірний сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Січень 2026 обіцяє холодніший старт року
Яким буде січень 2026 року? Синоптики дали прогноз
25 грудня, 15:21
Прогноз погоди на 24 грудня
В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025
24 грудня, 06:00
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
17 грудня, 10:33
Прогноз погоди на 17 грудня
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 17 грудня 2025
17 грудня, 06:00
Синоптикиня попередила про слизькі дороги через зниження температури
До України йдуть морози: синоптикиня попередила про небезпеку
12 грудня, 10:22
Прогноз погоди на 12 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 12 грудня 2025
12 грудня, 06:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Суспільство

В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Закарпаття. Родина дивом врятувалась від фатального отруєння чадним газом
Закарпаття. Родина дивом врятувалась від фатального отруєння чадним газом

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua