В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025

На дорогах країни ожеледиця

У вівторок, 30 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, евеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості південних областей без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні країни 2-4° тепла.В Карпатах помірний сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.