Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва

Командири цінували захисника за надійність, витривалість, вихованість

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Докучаєва.

Солдат Василь Миколайович Докучаєв, стрілець стрілецького батальйону (військова частина А4267) загинув на донецькому напрямку 14 вересня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Василь Миколайович Докучаєв 23 грудня 1991 року у Глибокій. У великому домі, де жили мама й тато, два брати і сестра, бабусі й дідусі, було гамірно й тепло. Тут панували любов та повага.

Навчався у місцевій гімназії, згодом – у профтехучилищі. В армії не служив. Працював у комунгоспі – у бригаді, що дбала про благоустрій рідного селища: косив траву, зрізав гілки, прибирав. Робота не здавалася йому тягарем – навпаки, він робив її, ніби творив маленьке диво для людей, серед яких жив.

Для сусідів і знайомих Василь був завжди поруч. Усі знали, якщо попросити про допомогу в господарстві – не відмовить. Після смерті старшого брата й мами він став для сестри опорою, а для племінників Богдани й Артема – справжнім другим татом. Зароблену копійчину приносив додому, щоб купити дітям найпотрібніше. Ніколи не чули від нього ні грубого слова, ні скарги – він був тихим, скромним, слухняним сином і братом, найкращим дядьком.

Та війна перекреслила всі плани та сподівання. У лютому 2023 року Василя Докучаєва мобілізували, відправили на навчання в Коломию, а згодом – у легендарну 10-ту штурмову бригаду «Едельвейс».

Докучаєв захищав Україну у складі легендарної 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» фото: Чернівецька обласна рада

Командири цінували його за надійність, витривалість, вихованість. Потім був «нуль» під Бахмутом, на Донецькому напрямку.

Василь Докучаєв із сестрою фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

У серпні Василь Докучаєв приїхав у відпустку, відсвяткував із родиною день народження племінника Артемка. Та незабаром знову повернувся на передову. 8 вересня востаннє зателефонував і попередив, що якийсь час не буде на зв’язку. І все… Телефон мовчав. Час завмер. Спершу була надія, що він зник безвісти. А потім – страшна звістка: солдат Василь Миколайович Докучаєв, стрілець стрілецького батальйону (військова частина А4267) загинув на донецькому напрямку 14 вересня 2023 року.

Поховали Героя у рідній Глибокій. На фасаді гімназії, в якій навчався Василь Докучаєв, йому встановили меморіальну дошку.

Меморіальна дошка на фасаді гімназії, в якій навчався Василь Докучаєв фото: Чернівецька обласна рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.