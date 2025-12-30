Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва
Докучаєв захищав Україну у складі легендарної 10-ї штурмової бригади «Едельвейс»
колаж: glavcom.ua

Командири цінували захисника за надійність, витривалість, вихованість

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Докучаєва.

Солдат Василь Миколайович Докучаєв, стрілець стрілецького батальйону (військова частина А4267) загинув на донецькому напрямку 14 вересня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Василь Миколайович Докучаєв 23 грудня 1991 року у Глибокій. У великому домі, де жили мама й тато, два брати і сестра, бабусі й дідусі, було гамірно й тепло. Тут панували любов та повага.

Навчався у місцевій гімназії, згодом – у профтехучилищі. В армії не служив. Працював у комунгоспі – у бригаді, що дбала про благоустрій рідного селища: косив траву, зрізав гілки, прибирав. Робота не здавалася йому тягарем – навпаки, він робив її, ніби творив маленьке диво для людей, серед яких жив.

Для сусідів і знайомих Василь був завжди поруч. Усі знали, якщо попросити про допомогу в господарстві – не відмовить. Після смерті старшого брата й мами він став для сестри опорою, а для племінників Богдани й Артема – справжнім другим татом. Зароблену копійчину приносив додому, щоб купити дітям найпотрібніше. Ніколи не чули від нього ні грубого слова, ні скарги – він був тихим, скромним, слухняним сином і братом, найкращим дядьком.

Та війна перекреслила всі плани та сподівання. У лютому 2023 року Василя Докучаєва мобілізували, відправили на навчання в Коломию, а згодом – у легендарну 10-ту штурмову бригаду «Едельвейс».

Докучаєв захищав Україну у складі легендарної 10-ї штурмової бригади «Едельвейс»
Докучаєв захищав Україну у складі легендарної 10-ї штурмової бригади «Едельвейс»
фото: Чернівецька обласна рада

Командири цінували його за надійність, витривалість, вихованість. Потім був «нуль» під Бахмутом, на Донецькому напрямку.

Василь Докучаєв із сестрою
Василь Докучаєв із сестрою
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

У серпні Василь Докучаєв приїхав у відпустку, відсвяткував із родиною день народження племінника Артемка. Та незабаром знову повернувся на передову. 8 вересня востаннє зателефонував і попередив, що якийсь час не буде на зв’язку. І все… Телефон мовчав. Час завмер. Спершу була надія, що він зник безвісти. А потім – страшна звістка: солдат Василь Миколайович Докучаєв, стрілець стрілецького батальйону (військова частина А4267) загинув на донецькому напрямку 14 вересня 2023 року.

Поховали Героя у рідній Глибокій. На фасаді гімназії, в якій навчався Василь Докучаєв, йому встановили меморіальну дошку.

Меморіальна дошка на фасаді гімназії, в якій навчався Василь Докучаєв
Меморіальна дошка на фасаді гімназії, в якій навчався Василь Докучаєв
фото: Чернівецька обласна рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як працює армія: яка у військових зарплата та де і як вони живуть
Як працює армія: яка у військових зарплата та де і як вони живуть День ЗСУ
6 грудня, 11:15
Трамп заявив, що очікує конкретних відповідей від європейських лідерів перед подальшими кроками щодо України
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером
11 грудня, 06:42
Президент Зеленський оцінив переговори з представниками США
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
15 грудня, 19:36
У ніч проти 30 листопада РФ атакувала багатоповерхівку у Вишгороді
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
1 грудня, 11:33
Нардеп від ОПЗЖ перебував у розшуку за підозрою у державній зраді
Справа завербованого ФСБ нардепа Христенка. Офіс генпрокурора прокоментував можливий зв'язок з операцією «Мідас»
3 грудня, 15:37
Президент: Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч
Зеленський окреслив два пріоритети української дипломатії
17 грудня, 18:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 438 танків
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 грудня, 06:42
Центр надання адміністративних послуг постраждав
РФ зруйнувала центри надання адміністративних послуг у Кривому Розі (фото)
22 грудня, 08:34
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
23 грудня, 14:25

Суспільство

Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва
Поліг під час виконання завдання на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Докучаєва
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua