Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена

У період новорічних та різдвяних свят традиційно зростає попит на феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби. Водночас в Україні діють суворі обмеження щодо їхнього обігу та використання. Як наголошують у Міністерстві юстиції, такі заходи запроваджено з міркувань громадської безпеки, особливо в умовах воєнного стану. За порушення встановлених правил передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, пише «Главком».

Що заборонено

Закон України забороняє використання піротехнічних виробів класів F2, F3 і F4 – це салюти, петарди та феєрверки середньої й високої потужності. Заборона діє на всій території країни без винятків і є постійною.

Допускається використання лише виробів класу F1, до яких належать бенгальські вогні, феєрверки-свічки, хлопавки та фонтани. Водночас ці засоби не можна продавати або передавати особам віком до 16 років.

Обмеження не стосуються Збройних сил України, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб, які можуть використовувати піротехніку виключно для виконання службових завдань.

Яка відповідальність за порушення

За незаконне використання піротехнічних виробів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність:

Адміністративна: порушення правил тиші або використання піротехніки без дозволу карається попередженням або штрафом:

для громадян – від 85 до 255 гривень;

для посадових осіб та ФОП – від 255 до 510 гривень.

Кримінальна: використання піротехніки може кваліфікуватися як хуліганство (ст. 296 ККУ):

штраф – від 17 000 до 34 000 гривень;

або обмеження волі до 5 років;

при груповому порушенні – позбавлення волі до 4 років.

Відповідальність за незаконну торгівлю

Продавці піротехніки також можуть бути покарані:

за порушення правил господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) – штраф від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією товару й прибутку;

за порушення правил обігу піротехніки (ст. 195-6 КУпАП) – штраф від 595 до 1 020 грн з конфіскацією.

Починаючи з 16 років, особа несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність. Хуліганські дії караються вже з 14 років.

Якщо правопорушення вчинила дитина, яка не досягла відповідного віку, відповідальність лягає на батьків або законних представників:

адміністративне правопорушення – штраф від 850 до 1 700 грн;

дії з ознаками кримінального злочину – штраф від 1 700 до 5 100 грн.

Що робити, якщо бачите порушення

Якщо ви стали свідком незаконного використання або продажу піротехніки, негайно повідомте Національну поліцію за номером 102.

