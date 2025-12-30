Головна Країна Суспільство
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Свята без феєрверків: які піротехнічні вироби заборонені в Україні та яка відповідальність передбачена
У період новорічних та різдвяних свят традиційно зростає попит на феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби. Водночас в Україні діють суворі обмеження щодо їхнього обігу та використання
Допускається використання лише виробів класу F1, до яких належать бенгальські вогні, феєрверки-свічки, хлопавки та фонтани

У період новорічних та різдвяних свят традиційно зростає попит на феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби. Водночас в Україні діють суворі обмеження щодо їхнього обігу та використання. Як наголошують у Міністерстві юстиції, такі заходи запроваджено з міркувань громадської безпеки, особливо в умовах воєнного стану. За порушення встановлених правил передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, пише «Главком».

Що заборонено

Закон України забороняє використання піротехнічних виробів класів F2, F3 і F4 – це салюти, петарди та феєрверки середньої й високої потужності. Заборона діє на всій території країни без винятків і є постійною.

Допускається використання лише виробів класу F1, до яких належать бенгальські вогні, феєрверки-свічки, хлопавки та фонтани. Водночас ці засоби не можна продавати або передавати особам віком до 16 років.

Обмеження не стосуються Збройних сил України, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб, які можуть використовувати піротехніку виключно для виконання службових завдань.

Яка відповідальність за порушення

За незаконне використання піротехнічних виробів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність:

Адміністративна: порушення правил тиші або використання піротехніки без дозволу карається попередженням або штрафом:

  • для громадян – від 85 до 255 гривень;
  • для посадових осіб та ФОП – від 255 до 510 гривень.

Кримінальна: використання піротехніки може кваліфікуватися як хуліганство (ст. 296 ККУ):

  • штраф – від 17 000 до 34 000 гривень;
  • або обмеження волі до 5 років;
  • при груповому порушенні – позбавлення волі до 4 років.

Відповідальність за незаконну торгівлю

Продавці піротехніки також можуть бути покарані:

  • за порушення правил господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) – штраф від 17 000 до 34 000 грн з конфіскацією товару й прибутку;
  • за порушення правил обігу піротехніки (ст. 195-6 КУпАП) – штраф від 595 до 1 020 грн з конфіскацією.

Починаючи з 16 років, особа несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність. Хуліганські дії караються вже з 14 років.

Якщо правопорушення вчинила дитина, яка не досягла відповідного віку, відповідальність лягає на батьків або законних представників:

  • адміністративне правопорушення – штраф від 850 до 1 700 грн;
  • дії з ознаками кримінального злочину – штраф від 1 700 до 5 100 грн.

Що робити, якщо бачите порушення

Якщо ви стали свідком незаконного використання або продажу піротехніки, негайно повідомте Національну поліцію за номером 102.

До слова, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

