Демобілізація: як ветерани повертаються до роботи після війни, та що потрібно знати працедавцям

Зараз у «Метінвесті» працює вже 518 ветеранів, з них 482 людини пройшли перекваліфікацію чи перенавчання, і здобули новий фах

У «Метінвесті» кажуть: сьогодні кожен українець має розуміти, що не ветеран підлаштовується під соціум

Все більше українців демобілізуються та повертаються до мирного життя, тож кожен працедавець має знайти нові підходи до робітників-ветеранів, щоб допомогти їм знову влитися у колективи. Про це йдеться у новому проєкті видання Ліга та компанії «Метінвест» Ахметова.

Зараз у «Метінвесті» працює вже 518 ветеранів, з них 482 людини пройшли перекваліфікацію чи перенавчання, і здобули новий фах. Один з них – 56-річний Едуард Аноткін із міста Кам’янське на Дніпропетровщині, спадковий металург. Він пішов на фронт добровольцем, і був демобілізований після контузії. Через свою контузію він вже не міг виконувати попередню роботу, тож у компанії допомогли йому опанувати нову професію – він став слюсарем на підприємстві Каметсталь.

Про службу на Донецькому напрямку Аноткін розповідає скупо. Перші місяці були важкими, росіяни постійно «крили» з різних видів зброї, а наші не мали снарядів, щоб відповісти. Там же він отримав контузію, але реабілітацію не пройшов: в його підрозділі не вистачало людей, і він щоразу повертався до своїх. Демобілізували його після того, як він переніс на ногах інфаркт, а лікарі виявили патологію головного мозку.

У «Метінвесті» кажуть: сьогодні кожен українець має розуміти, що не ветеран підлаштовується під соціум. А соціум повинен допомогти ветерану повернутись до життя поза лінією фронту.

«Спілкуючись з ветеранами, ми розуміли: важливо надати їм можливість адаптуватись до іншого життя, зрозуміти, що змінилось за час їхньої відсутності, і допомогти звикнути до іншої реальності. Сьогодні ми навчаємо керівників і колектив, як важливо не травмувати, не бути нав’язливими, не задавати питань, які ранять, не нашкодити. І розказуємо, що саме потрібно для комфортної соціальної адаптації тих, хто повернувся», — каже директор з персоналу Каметсталі Іван Голтвенко.

Як відомо, у «Метінвесті» почали реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці.

Першою ініціативою став унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя – «Герої поруч». До його створення долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани.