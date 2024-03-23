Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією
У низці громад діють аварійні графіки відключень
Уже понад добу триває ліквідація наслідків після масованої атаки на об'єкти енергетики України. Найскладніша ситуація залишається у Харкові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, у багатьох населених пунктах вже вдалося повернути електропостачання. Однак відновлювальні роботи досі тривають.
Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація зберігається у Харкові. Енергетики дотепер працюють над підключеннями побутових споживачів.
Водночас фахівці вже заживили практично всю Дніпропетровську область, окрім частини споживачів у Нікополі.
«Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. У частині громад діють аварійні графіки відключень», – розповів Зеленський.
Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.
Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.
До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.
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