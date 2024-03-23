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Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масований обстріл 22 березня: де найскладніша ситуація з електроенергією
Зранку 22 березня росіяни влучили в найбільшу гідроелектростанцію України
фото з відкритих джерел

У низці громад діють аварійні графіки відключень

Уже понад добу триває ліквідація наслідків після масованої атаки на об'єкти енергетики України. Найскладніша ситуація залишається у Харкові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

За словами глави держави, у багатьох населених пунктах вже вдалося повернути електропостачання. Однак відновлювальні роботи досі тривають.

Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація зберігається у Харкові. Енергетики дотепер працюють над підключеннями побутових споживачів.

Водночас фахівці вже заживили практично всю Дніпропетровську область, окрім частини споживачів у Нікополі.

«Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина, Хмельниччина, Миколаїв і Запоріжжя – фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики. У частині громад діють аварійні графіки відключень», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Теги: війна обстріл електроенергія Україна

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