Марченко показала, як Медведчук називає її бабусею, а невістка «погрожує» пилкою (відео)

Авторка пропагандистського фільму «Паломниця» звернулася до «братів та сестер»

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука, кума лідера країни-агресора Володимира Путіна та авторка пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко на своїй сторінці в соцмережі показала відео із сімейного архіву.

Марченко з невісткою та донькою грають із онуком Віктором. «Що ти всі інструменти забрала?», – перебираючи іграшки, запитує телеведуча у невістки. «Якщо що, у мене пила», – відповідає та. На іншому кадрі: Медведчук та Марченко, яка годує онука морозивом. Медведчук називає дружину «бабусею».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

У коментарях до посту Марченко привітала своїх читачів із Водохреще довгою притчею про те, як не треба довго думати про життєві проблеми. «Матимете їх у голові кілька хвилин – це нормально. Думатимете про них годинами – почнете відчувати біль», – радить Марченко, демонструючи у відео розкішні інтер'єри свого будинку.

Раніше Оксана Марченко опублікувала на Youtube відеозапис за участі кота Кокоса. У короткому ролику кіт, вдягнений у костюм Санта Клауса, сидить під новорічною ялинкою. Також «паломниця» Марченко зняла зі своїх підписників вроки.

Читайте також: