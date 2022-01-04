Дружина Медвудчука познущалася над котом, який пережив інфаркт (відео)
на Youtube-каналі відомої телеведучої з'явилося дивне новорічне привітання
Дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко опублікувала на Youtube відеозапис за участі домашнього улюбленця родини Медведчуків, кота Кокоса.
У короткому ролику кіт, вдягнений у костюм Санта Клауса сидить під новорічною ялинкою. Тварина виглядає дещо розгубленою.
«Кокося, давай привітаємо всіх з Новим роком. Скажи мені, малий. Нехай новий рік, рік білого тигра, буде м’яким, пухнастим і теплим, як наш Кокосік. Ура!», – зазначає під час запису Оксана Марченко.
Нагадаємо, на початку минулого року дружина Віктора Медведчука повідомила, що їхній кіт перебуває у лікарні у важкому стані.
За словами телеведучої, тоді їхнього домашнього улюбленця спіткав серцевий напад.
«Ми були на межі: два дня на апараті штучної вентиляції легень, реанімація», – написала Марченко.
Також дружина Віктора Медведчука нещодавно анонсувала другий сезон шоу «Паломниця».