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    Дружина Медвудчука познущалася над котом, який пережив інфаркт (відео)

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    Домашній улюбленець родини Віктора Медведчука часто потрапляє на відео, які знімає Оксана Марченко - Дружина Медвудчука познущалася над котом, який пережив інфаркт (відео)
    Домашній улюбленець родини Віктора Медведчука часто потрапляє на відео, які знімає Оксана Марченко
    фото: скріншот з відео

    на Youtube-каналі відомої телеведучої з'явилося дивне новорічне привітання

    Дружина Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко опублікувала на Youtube відеозапис за участі домашнього улюбленця родини Медведчуків, кота Кокоса.

    У короткому ролику кіт, вдягнений у костюм Санта Клауса сидить під новорічною ялинкою. Тварина виглядає дещо розгубленою.

    «Кокося, давай привітаємо всіх з Новим роком. Скажи мені, малий. Нехай новий рік, рік білого тигра, буде м’яким, пухнастим і теплим, як наш Кокосік. Ура!», – зазначає під час запису Оксана Марченко.

    Нагадаємо, на початку минулого року дружина Віктора Медведчука повідомила, що їхній кіт перебуває у лікарні у важкому стані.

    За словами телеведучої, тоді їхнього домашнього улюбленця спіткав серцевий напад.

    «Ми були на межі: два дня на апараті штучної вентиляції легень, реанімація», – написала Марченко.

    Також дружина Віктора Медведчука нещодавно анонсувала другий сезон шоу «Паломниця».

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    Теги: Віктор Медведчук Оксана Марченко новорічні свята YouTube
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    Дружина Медвудчука познущалася над котом, який пережив інфаркт (відео)