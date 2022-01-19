В Іспанії помер найстаріший чоловік світу

У 112-річного рекордсмена було восьмеро дітей, 14 онуків та 22 правнуки

В Іспанії вранці у вівторок, 18 січня, у віці 112 років та 341 дні пішов із життя найстаріший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, також відомий як «Ель Пепіно». Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Зазначається, що рекордсмен, якому на початку наступного місяця виповнилося б 113 років, помер у своєму домі у північному іспанському місті Леон.

«Пам'ять про нього живе у його семи дочках, 14 онуках та 22 правнуках», – вказується у повідомленні.

Сатурніно народився у Леоні 11 лютого 1909 року, а в 24 роки одружився з Антоніною Барріо Гутьєррес, з якою прожив гарне і довге життя. У подружжя було восьмеро дітей, зокрема семеро доньок і син, який помер у дитинстві.

Завдяки невисокому зросту (1,50 м) іспанець уникнув участі у громадянській війні в 1936 році, натомість заснувавши шевський бізнес і розпочавши створення взуття для армії своєї країни.

Іншою пристратю Сатурніно був футбол: чоловік вболівав за леонський футбольний клуб Cultural Leonesa і навіть став співзасновником місцевої команди Puente Castro.

Секрет свого довголіття чоловік бачив у тому, що впродовж життя «нікого не ображав».

Нагадаємо, раніше найстаріша мешканка Китаю Аліміхан Сейіті померла у віці 135 років.

Також найстаріша жінка світу Кані Танака, яка живе в місті Фукуока на південному заході Японії, 2 грудня відзначила свій 119-й день народження.

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