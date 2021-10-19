«Найголовніший ворог сидить у мене всередині». Марченко записала дивне звернення

Оксана Марченко записала звернення до православних братів та сестер

Кума президента країни-агресора та дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко знову звернулася до українців і закликала любити своїх ворогів. Відповідне відео Марченко опублікувала на сторінці в Instagram.

«Найголовніший ворог сидить у мене всередині. Це мої пристрасті, моя дратівливість та гнів. Дух злоби, який часто не помічаю. А та людина, яку Бог мені посилає, будить в мені ці приховані якості. Тобто, він показує мені мої гріхи. Але це ж велике щастя. Адже бачити свої гріхи, це бачити початок свого порятунку, очищення. Тому святі отці і заповіли молитися за своїх ворогів, які допомагають нам бачити власну внутрішню нечистоту. Дорогі браття та сестри, давайте молитися за своїх ворогів», – закликала Марченко.

Своє відео звернення дружина проросійського політика записала у церкві, в якій хрестила дівчинку. Хто саме став її новою похресницею кума Путіна не уточнила. Для хрестин Марченко обрала сукню коралового кольору, біле пальто та мініатюрний білий капелюшок, який дуже походив на весільний.

View this post on Instagram Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Раніше Оксана Марченко привітала «братів і сестер» зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і проілюструвала свій пост світлиною з онуком.

До слова, на днях Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

Як повідомляли раніше, у своєму фільмі «Паломниця» Оксана Марченко неодноразово показувала культурних та політичних діячів, які мають відверту антиукраїнську позицію.

Раніше мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову.

Крім того, кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені сподіватися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Нагадаємо, 12 жовтня суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.