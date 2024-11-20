Добровольцем став на оборону Батьківщини. Згадаймо Івана Салецького

За словами близьких, Іван Салецький мав «золотий розум» та «золоті руки»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Салецького.

15 листопада 2024 року, захищаючи Батьківщини від загарбників, поліг захисник зі Львівщини Іван Салецький. Про це повідомила Львівська міська рада.

Іван Салецький народився 31 серпня 1987 року у селищі Підкамінь Львівської області.

Навчався у колишній середній загальноосвітній школі №64 у Львові. Здобув освіту у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє училище».

Після завершення навчання працював столярем, також займався ремонтними роботами. За словами близьких, мав «золотий розум» та «золоті руки». Обожнював тварин.

Із перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації Іван Салецький добровольцем став на оборону Батьківщини від загарбників.

Іван Салецький проходив службу у складі 540-го зенітного ракетного Львівського полку імені гетьмана Івана Виговського ЗСУ фото: Львівська міська рада

Воїн боронив суверенітет та незалежність держави у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Надалі проходив службу у складі 540-го зенітного ракетного Львівського полку імені гетьмана Івана Виговського ЗСУ.

15 листопада 2024 року Іван Салецький загинув, захищаючи рідну Україну від окупантів.

Чин похорону воїна відбувся 19 листопада 2024 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічний спочинок захисник України віднайшов на Личаківському кладовищі у Львові.

У Івана Салецького залишилися мама, дружина та дві доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.