Трамп оголосив нові призначення до адміністрації

Очікується, що директором з комунікацій Білого дому буде Стівен Ченг, багаторічний радник з комунікаційних питань Дональда Трампа

Ообраний президент США Дональд Трамп оголосив низку нових майбутніх призначень у своїй команді, зокрема, йдеться про міністерські пости, а також посади прессекретаря та директора з комунікацій Білого Дому. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

На своїй сторінці у Facebook Маркарова опублікувала перелік очікуваних призначень в Адміністрації Трампа:

Міністр охорони здоров’я та суспільних послуг : Роберт Ф. Кеннеді-молодший (Robert F. Kennedy Jr.) – адвокат, незалежний кандидат на посаду президента на виборах 2024 р., зняв кандидатуру на користь Дональда Трампа.

: Роберт Ф. Кеннеді-молодший (Robert F. Kennedy Jr.) – адвокат, незалежний кандидат на посаду президента на виборах 2024 р., зняв кандидатуру на користь Дональда Трампа. Міністр у справах ветеранів США : Даг Коллінз (Doug Collins) – колишній член Палати представників США (2019 – 2021 рр.).

: Даг Коллінз (Doug Collins) – колишній член Палати представників США (2019 – 2021 рр.). Міністр внутрішніх справ та Голова новоствореної Національної енергетичної ради США : Даг Бурґум (Doug Burgum) – американський підприємець, філантроп і політик. 33-й губернатор Північної Дакоти. Був кандидатом у президенти на цьогорічних виборах. Пізніше підтримав кандидатуру Дональда Трампа.

: Даг Бурґум (Doug Burgum) – американський підприємець, філантроп і політик. 33-й губернатор Північної Дакоти. Був кандидатом у президенти на цьогорічних виборах. Пізніше підтримав кандидатуру Дональда Трампа. Міністр енергетики та член Національної енергетичної ради : Кріс Райт (Chris Wright) – CEO та засновник компанії Liberty Energy. Закінчив MIT та University of California, за спеціальностями інженер-механік та інженер-електрик. В урядових структурах в минулому не працював.

: Кріс Райт (Chris Wright) – CEO та засновник компанії Liberty Energy. Закінчив MIT та University of California, за спеціальностями інженер-механік та інженер-електрик. В урядових структурах в минулому не працював. Речниця/прессекретарка Білого Дому : Каролайн Лівітт (Karoline Leavitt) – працювала помічницею прессекретаря та спічрайтеркою під час першої адміністрації Дональда Трампа. У 2022 році балотувалася до Палати представників США в 1-му окрузі Нью-Гемпшира, ставши другою представницею покоління Z, яка виграла праймеріз до Конгресу. 27-річна Левітт стане наймолодшою особою на цій посаді.

: Каролайн Лівітт (Karoline Leavitt) – працювала помічницею прессекретаря та спічрайтеркою під час першої адміністрації Дональда Трампа. У 2022 році балотувалася до Палати представників США в 1-му окрузі Нью-Гемпшира, ставши другою представницею покоління Z, яка виграла праймеріз до Конгресу. 27-річна Левітт стане наймолодшою особою на цій посаді. Директор з комунікацій Білого дому: Стівен Ченг (Steven Cheung) – багаторічний радник з комунікаційних питань Д.Трампа. Був речником президентської кампанії Д.Трампа у 2024 році.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

До слова, зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.