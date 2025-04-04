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Медійники закликали владу обміняти пропагандиста Молчанова на полоненого Хилюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Медійники закликали владу обміняти пропагандиста Молчанова на полоненого Хилюка
Окупанти викрали з дому Дмитра Хилюка під час окупації Київщини
фото: Медійна ініціатива за права людини

Україна не має офіційних даних про точне місцеперебування журналіста, оскільки Росія не визнає факт його полону

Учасники Медіаруху закликали владу здійснити обмін пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, що вже понад три роки перебуває в російські неволі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Детектор медіа».

«Ми, українські журналісти і медійники, учасники Медіаруху, закликаємо обміняти затриманого російського агента, пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки», – йдеться у заяві.

Як зазначають медійники, Дмитра Хилюка 3 березня 2022 викрали росіяни з подвірʼя власного дому, під час окупації Київщини. І спочатку утримували на території окупованого Димера, а пізніше вивезли до СІЗО в Росію. 

Україна не має офіційних даних, щодо точного місцеперебування журналіста, оскільки РФ не визнає факт його полону. У звʼязку з тим, що брати в полон цивільних – заборонено гуманітарним правом. Ймовірно, він перебуває в одній з колоній Володимирської області Росії.

Водночас 1 квітня стало відомо, що СБУ затримала російського агента Кирила Молчанова, який належав до медійного осередку Віктора Медведчука. Згідно з заявою, Україна вже має схожий досвід обміну цивільних полонених в інтересах держави, тому Медіарух закликає владу до дій.

«Закликаємо президента України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інші державні структури звільнити з російського полону Дмитра Хилюка шляхом обміну на підозрюваного в колаборантстві Молчанова», – зазначають медійники.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері.

Спочатку блогера, який працював на колишнього нардепа та обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, Кирила Молчанова затримали у Польщі. На цей час він перебуває в одному із київських СІЗО.

За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ.

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Теги: журналіст пропагандист

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