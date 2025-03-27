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Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав команду Трампа провінціалами в барі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав команду Трампа провінціалами в барі
Воллес розкритикував поведінку команди Трампа
фото: Associated Press

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував команду Дональда Трампа за скандал з додаванням журналіста до чату в Signal

Публікація в The Atlantic скріншотів з чату Signal, де команда національної безпеки президента Трампа обговорювала секретні деталі ударів по хуситах в Ємені, викликала хвилю обурення серед публічних осіб по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував поведінку команди Трампа та назвав ситуацію «Це також демонструє манеру, притаманну групі провінціалів, які діляться байками за келихом в барі».

«Імовірно, ці «хлопці» вважають, що військові операції настільки тривіальні, що ними можна ризикувати заради пліток і бравади...», – зазначив Воллес.

Воллес додає, що команда Трампа явно не розуміє, що підтримка принципу свободи судноплавства має важливе значення. Якщо Захід цього не робитиме, Китай повністю зміцнить своє становище в Південнокитайському морі та Тайванській протоці, а Росія прагнутиме взяти під повний контроль Північно-Західний прохід. У такому випадку економіка США дійсно постраждає.

«Спостерігаючи за Трампом 2.0 протягом останніх 50 днів, стає абсолютно зрозуміло, що ті, хто обіймає керівні посади, насправді мало подорожують. Здається, вони сліпо не розуміють, що ми живемо в епоху глобалізованого світу. Це світ, який керується тими самими правилами, які США і Захід створили після Другої світової війни; світ, який прийняв вільну торгівлю. Ці правила стосувалися не лише торгівлі, але й моралі та демократії. Сполучені Штати прийняли свою роль лідера і процвітали завдяки цьому. Але Трамп 2.0, схоже, хоче відкинути все це і підживлювати невдоволення електорату», – пише Воллес.

Також Воллес розкритикував слова Стіва Віткоффа, спецпредставника Трампа в Україні та на Близькому Сході, який говорив на початку тижня про Путіна.

«Я не знав, сміятися мені чи плакати. Це був ще один крок у бік від морального лідерства США», – зазначив Воллес.

Як відомо, журналісти The Atlantic опублікували скріншоти переписок у Signal напередодні ударів США по хуситах в Ємені. У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було, проте застерігли не оприлюднювати переписки топ-чиновників США.

«Заяви Гегсета, Ґаббарда, Реткліффа та Трампа – у поєднанні з твердженнями багатьох посадових осіб адміністрації про те, що ми брешемо щодо змісту текстів Signal – змусили нас повірити, що люди повинні переглянути тексти, щоб дійти власних висновків», – зазначили у виданні.

У виданні зауважили, що проблема, яка виникла в адміністрації Трампа стосується безпеки військових США під час виконання завдань у спецопераціях Сполучених Штатів по всьому світу.

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Теги: США журналіст безпека

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