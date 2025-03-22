Частина звільнених працівників «Голосу Америки» отримала 30 днів на виїзд зі США

Яриш зазначив, що деякі працівники з авторитарних країн порушили кримінальні провадження через свою роботу в «Голосі Америки»

Звільненим працівникам «Голосу Америки», які працювали в США завдяки робочим візам, дали 30 днів на виїзд країни. Про це в інтерв'ю Bihus.Info сказав колишній журналіст ресурсу Остап Яриш, інформує «Главком».

За словами журналіста, деякі працівники з авторитарних країн порушили кримінальні провадження через свою роботу в «Голосі Америки», що робить для них небезпечним повернення на батьківщину.

«Особливо для людей з авторитарних країн просто небезпечно для життя повертатися зараз до тих країн, на які вони мовлять, тому що там їх вважають американськими агентами, шпигунами, зрадниками батьківщини, які працювали на ворога», – сказав журналіст.

Яриш додав, що деякі журналісти «Радіо Свобода» опинилися в аналогічній ситуації.

Нагадаємо, 7 березня, департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, звільнив з «Голосу Америки» журналіста Остапа Яриша.

Зокрема, 15 березня, Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією».

Згодом журналісти «Голосу Америки» подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків.

Варто зазначити, що «Голос Америки» безперервно працював з 1942 року. Організацію створили для протидії нацистській пропаганді.