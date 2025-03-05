Уряд врегулював правила виїзду митців за кордон

Мінкульт призупинив видачу листів-сприяння для виїзду митців та медійників за межі України

Кабінет міністрів врегулював питання виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон. Нові правила почнуть діяти 6 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Вчора, 4 березня, уряд ухвалив постанову для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Документ визначає категорії людей, які можуть отримати дозвіл на виїзд та процедуру отримання листа-сприяння для виїзду, регулює перелік необхідних документів і строки перебування за кордоном.

Урядова постанова містить чіткі вимоги для отримання листа-сприяння:

для юридичних осіб – необхідно мати статус критично важливого підприємства для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

для фізичних осіб – обов'язкова реєстрація як фізичної особи-підприємця і провадження профільної діяльності протягом останніх трьох років.

Максимальний строк перебування митців і медійників за кордоном становить 60 календарних днів з дня перетину кордону. Водночас строк можна продовжити на 30 днів, якщо буде отримано окремий лист-погодження.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупинило видачу листів-сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митців та медійників за межі України.

Як відомо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій не дало дозволу на виїзд за кордон львівському гурту «1914», який із 2022 року їздив за кордон із благодійними концертами і завжди вчасно повертався.

Раніше «Главком» повідомляв, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.